Демократы в Палате представителей США не смогли заблокировать помощь Израилю

Палата представителей США 15 июля отклонила инициативу о прекращении помощи Израилю, проголосовав 314 голосами против 104. Поправку к законопроекту о расходах Государственного департамента внес республиканец Томас Масси, его поддержали 103 демократа. Инициатива заблокировала бы выделение $3,3 млрд ежегодной помощи Вашингтона Израилю в сфере безопасности, пишет Reuters.

Поправка Масси была направлена на прекращение ежегодного финансирования, предусмотренного Меморандумом о взаимопонимании с Израилем от 2016 года, который действует до 2028 года. Агентство уточняет, даже если бы Палата представителей поддержала поправку, голосование носило бы символический характер. Инициатива, чтобы стать законом, должна пройти через Сенат и преодолеть почти неизбежное вето президента Дональда Трампа, для которого поддержка Израиля является центральным элементом внешней политики.

В начале июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что хочет прекратить американскую финансовую помощь Израилю «уже в этом году». Он сравнил помощь с «социальным пособием», добавив, что оно теперь не нужно. «Наша экономика больше не является малой экономикой, мы можем финансировать эту долю процента нашего ВВП, которую получаем от Соединенных Штатов»,— добавил премьер-министр.

Влад Никифоров