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Нетаньяху: Израиль готов отказаться от финансовой помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 1 июля, что хочет прекратить американскую финансовую помощь Израилю «уже в этом году». Выступая на пресс-конференции, он подчеркнул, что экономика страны сейчас достаточно сильна, чтобы существовать без помощи США, сообщает News 18.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Биньямин Нетаньяху сравнил американскую помощь с «социальным пособием», добавив, что оно теперь не нужно. «Наша экономика больше не является малой экономикой, мы можем финансировать эту долю процента нашего ВВП, которую получаем от Соединенных Штатов»,— сказал премьер-министр.

Помимо этого Биньямин Нетаньяху одновременно сделал несколько заявлений по поводу региональной безопасности. Он выступил против создания палестинского государства. Комментируя военные действия Израиля против Ирана, господин Нетаньяху заявил: «Мы дважды вторгались в Иран, чтобы спастись от уничтожения. Если потребуется, будет и третий раз». Кроме того, премьер-министр сообщил, что израильские войска останутся в Ливане до тех пор, пока будут считать «Хезболлу» угрозой.

Влад Никифоров

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