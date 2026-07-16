Небензя: Россия ждет от нового генсека ООН более объективной оценки по Украине

Россия ждет от будущего генсекретаря ООН более объективной оценки ситуации на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Срок полномочий уходящего главы ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.

«Кто бы из них ни был избран, мы рассчитываем на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее, чем относится к нему нынешний генеральный секретарь»,— сказал господин Небензя в разговоре с «РИА Новости».

Господин Небензя также заявил, что Россия потребует у нового генсека список жертв событий в Буче. Ответы, которые ООН предоставляет сейчас, российскую сторону не устраивают.

На пост генсекретаря ООН претендуют бывший президент Чили Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, а также постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.