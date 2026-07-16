CBS: Трамп недоволен действиями Хегсета в операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп был недоволен главой Пентагона Питом Хегсетом во время операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По его мнению, действия господина Хегсета привели к тому, что Соединенные Штаты упустили возможность избежать затяжного конфликта, отклонив предложение Ирана ограничить свою ядерную программу.
По словам собеседников издания, глава Пентагона настаивал на конфронтации с Ираном, несмотря на возражения главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.
На протяжении всей американо-израильской операции против Ирана господина Трампа раздражали как господин Хегсет, так и господин Кейн, отмечают источники. Недовольство у Пентагона также вызывал глава Центрального командования адмирал ВМС Брэд Купер за то, что он переоценил силы американской армии в противостоянии с Ираном.
Операция «Эпическая ярость» была начата США и Израилем 28 февраля. Об ее окончании президент Дональд Трамп официально объявил 1 мая. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Боевые действия возобновились 8 июля. 10 июля американский президент уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном.
Военная операция «Эпическая ярость», о начале которой США и Израиль заявили 28 февраля 2026 года и окончании 1 мая, была направлена на уничтожение иранской ядерной программы и проектов по созданию баллистических ракет. Дональд Трамп утверждал, что американские удары нанесли иранской ядерной программе «очень значительный» ущерб, полностью уничтожив объекты по обогащению урана. Однако, согласно разведке США, время, необходимое Ирану для создания ядерного оружия, не изменилось, так как основной удар пришелся на обычные вооружения и военно-промышленную базу, а запасы высокообогащенного урана спрятаны в недоступных для авиаударов подземных туннелях.
Заявленной целью операции не была смена режима в Иране, но в ее ходе погибло множество высокопоставленных иранских чиновников, включая верховного лидера Али Хаменеи. Администрация Трампа не хотела втягиваться в затяжной конфликт. Однако, по мере того, как президент Трамп заявлял об успехе, конфликт продолжался, и военные действия возобновились 8 июля, а президент США уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном. Эти события привели к тому, что цены на топливо резко выросли, а в Конгрессе США была одобрена резолюция, ограничивающая военные полномочия Трампа в отношении Ирана, хотя она носила декларативный характер. Белый дом заявил, что исполнять резолюцию не собирается.