CBS: Трамп недоволен действиями Хегсета в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп был недоволен главой Пентагона Питом Хегсетом во время операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По его мнению, действия господина Хегсета привели к тому, что Соединенные Штаты упустили возможность избежать затяжного конфликта, отклонив предложение Ирана ограничить свою ядерную программу.

По словам собеседников издания, глава Пентагона настаивал на конфронтации с Ираном, несмотря на возражения главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

На протяжении всей американо-израильской операции против Ирана господина Трампа раздражали как господин Хегсет, так и господин Кейн, отмечают источники. Недовольство у Пентагона также вызывал глава Центрального командования адмирал ВМС Брэд Купер за то, что он переоценил силы американской армии в противостоянии с Ираном.

Операция «Эпическая ярость» была начата США и Израилем 28 февраля. Об ее окончании президент Дональд Трамп официально объявил 1 мая. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Боевые действия возобновились 8 июля. 10 июля американский президент уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном.