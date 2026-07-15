МИД России прокомментировал гибель главного инженера Запорожской АЭС

МИД России заявил, что удар БПЛА по служебному автомобилю Запорожской АЭС, при котором погибли главный инженер станции Александр Яковлев и водитель, был целенаправленным.

«Преступный шаг Киева является очередной попыткой создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия»,— написано в заявлении МИД.

Как добавило ведомство, высочайшая опасность нахождения Вооруженных сил Украины вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ»,— указало министерство.

Главный инженер Запорожской АЭС и водитель погибли при ударе БПЛА по автомобилю утром 15 июля, сообщал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, беспилотник ударил по служебной машине на границе промышленной площадки ЗАЭС и Энергодара.