Захарова назвала учения Польши попыткой «поиграть мускулами»
Россия видит в объявленных Польшей военных учениях у границ России и Белоруссии попытку «поиграть мускулами». Об этом заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Министерство обороны Польши опубликовало сообщение о проведении с 13 по 14 июля военных учений вблизи границ России и Белоруссии. И мы видим в этом, прежде всего, неуместное стремление Варшавы поиграть мускулами, чтобы, в ее понимании, видимо, подняться еще на одну ступеньку к вожделенному статусу лидера, как они считают, Восточной Европы»,— сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
О проведении учений 13 и 14 июля заявляли польские Вооруженные силы. Целью тренировок назвали поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей. Осенью в Польше пройдут первые военные учения «коалиции желающих» для отработки маневров миротворческих сил на Украине, после установления перемирия.
Подробнее — в материале «Ъ» «Потренируются на Польше».
Заявления Польши о проведении военных учений у границ России и Белоруссии происходят на фоне общей милитаризации Европы и роста напряженности в регионе. Ранее, уже в январе 2025 года, НАТО провело масштабные учения SteadfastDart25 на территории Румынии, Болгарии и Греции, имитируя начало вооруженного конфликта. С 12 по 16 сентября 2025 года также планировались крупные российско-белорусские учения «Запад-2025», призванные отработать меры по безопасности союзного государства на фоне нарастающей военной активности в Европе. В ответ на это Польша заявляла о закрытии границы с Белоруссией и намерении разместить до 40 тыс. военнослужащих у границы.
В целом, Еврокомиссия отмечает усиление напряженности, а российская сторона систематически укрепляет собственную безопасность, называя действия европейских стран «воинственной истерикой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связывал такие реакции с «эмоциональной перегрузкой» и враждебной позицией Западной Европы по отношению к России. Финляндия, граничащая с РФ страна НАТО, также ведет переговоры с альянсом о размещении на своей территории бронетанковой бригады, причем часть маневров прошла недалеко от российской границы, что в России было охарактеризовано как «провокация НАТО» и превращение «некогда добрососедской Финляндии в аванпост милитаристских устремлений НАТО».