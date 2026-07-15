Основатель холдинга «Русагро» Мошкович отверг все обвинения МВД

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовное дело в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова началось с их задержания 26 марта 2025 года. Изначально им были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, позже добавились обвинения в даче взятки Мошковичем бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову, а также легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве.

По версии следствия, Мошкович и Басов в 2018 году приобрели 85% акций холдинга «Солнечные продукты» у его основателя Владислава Бурова по заниженной цене, пообещав инвестиции, которые не последовали. Общий ущерб по делу первоначально оценивался в 30-48 млрд рублей, но после добавления новых обвинений достиг 86 млрд рублей. Следствие полагает, что после перехода под контроль «Русагро» компании холдинга «Солнечные продукты» были подвергнуты контролируемому банкротству, а имущество приобреталось по заниженной стоимости. Кредиторы, включая «Сингенту» и ФНС, были признаны потерпевшими, и к февралю 2026 года появились 16 новых заявителей.

Защита Мошковича и Басова неоднократно обжаловала их арест, предлагая залог в 1 млрд рублей, но суды Москвы отклоняли ходатайства, ссылаясь на риск бегства обвиняемых за границу. Адвокаты настаивают, что дело является коммерческим спором, который должен рассматриваться в арбитраже, а не в рамках уголовного преследования. Однако, Генеральная прокуратура также предъявляла иски об обращении в доход государства более половины акций «Русагро», конфискации 10,5 млрд рублей и валютных счетов Мошковича, а также 87 млн рублей Басова, обвиняя Мошковича в нарушении антикоррупционного законодательства и сокрытии кипрских офшоров.