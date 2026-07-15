Блокировку снятия денег в банкоматах предлагается оставить на усмотрение банков

Составлено ИИ-Ассистентъ

Минцифры России анонсировало третий пакет мер по борьбе с мошенничеством — «Антифрод 3.0» — в апреле 2026 года. В марте 2025 года Госдума приняла законопроект о борьбе с кибермошенничеством, включающий создание платформ «Антифрод» и «Антифишинг», обязательные антифрод-мероприятия для банков при онлайн-платежах и операциях в банкоматах, а также институт «второй руки» для подтверждения банковских операций. Поправка об обязательном использовании антифрод-механизмов в банкоматах при выдаче наличности появилась благодаря сотрудничеству Государственной Думы и Банка России. Полномасштабный запуск системы «Антифрод» был намечен на 1 марта 2026 года.

Банк России с 1 сентября 2025 года предоставил кредитным организациям право ограничивать выдачу наличных при подозрении на мошеннические действия, устанавливая лимит в 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов, а также месячный лимит в 100 тыс. рублей для физических лиц, данные о которых внесены в базу данных Центробанка о мошеннических операциях. В феврале 2026 года МВД также предлагало ввести период охлаждения на снятие денег с касс. Однако, как отмечает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, несмотря на снижение количества мошеннических преступлений в конце 2025 года, она все еще считает проблемой отсутствие контроля за снятием наличных. В обороте появилось больше наличных из-за отключений мобильного интернета и участившихся блокировок карт банками.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) уже запрашивал смягчить требования к законопроекту «Антифрод 2.0», касающиеся обязательного подтверждения онлайн-операций через SMS и национальный мессенджер MAX, считая их избыточными и затратными. Ранее НСФР также высказывался против нормы, позволяющей Центробанку устанавливать срок действия банковских карт, что, по мнению банкиров, прямо вмешивается в гражданско-правовые отношения банка с клиентом.