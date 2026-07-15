При наличном досмотре

Представители банковского сообщества направили в Минцифры поправки к третьему пакету правительственных мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». Среди них эксперты выделяют идею дать банкам право, основываясь на своих риск-моделях, проводить операции, формально попадающие в разряд мошеннических, при условии возмещения средств в случае их потери. В первую очередь это касается снятия наличных в банкоматах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У граждан, вероятно, появится возможность на месте подтверждать легитимность снятия наличных в банкомате

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ У граждан, вероятно, появится возможность на месте подтверждать легитимность снятия наличных в банкомате

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил отзыв на третий пакет правительственных мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». Письмо (с ним ознакомился “Ъ”) было направлено в Минцифры, Минфин и Банк России в начале этой недели. Банкиры предлагают дополнить законопроект рядом пунктов, смягчающих режим блокировок, в частности дать возможность гражданину подтвердить легитимность попыток совершения операций по снятию наличных в банкоматах, если они попали под признаки мошеннических операций. Также предлагается предусмотреть право банков решать, блокировать ли операцию в соответствии с собственной системой управления рисками при условии готовности со стороны кредитной организации досудебно компенсировать суммы потери от мошенничества, и ряд других инициатив.

В Минцифры сообщили “Ъ”, что получили письмо НСФР и предложения будут рассмотрены в установленном порядке. Вместе с тем в министерстве отметили, что «большая часть предложений не относится» к его компетенции и будет «рассматриваться профильными ведомствами». Также там подчеркнули, что на данный момент третий пакет мер по борьбе с мошенниками только обсуждается и говорить о том, какие меры войдут в финальную версию документа, пока преждевременно. «Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей и направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде»,— сообщили в Минцифры. В Минфине также заявили, что письмо будет рассмотрено в установленном порядке. В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Возможность подтвердить правильность операции по снятию денег в банкомате должна быть предоставлена гражданину, поскольку у разных банков существует множество собственных способов проверки, находится ли клиент под воздействием социнженерии, пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

«Если гражданин обращается в банк с просьбой разблокировать снятие наличных и банк по дополнительным факторам понимает, что операция не имеет ничего общего с мошенничеством, он должен иметь право ее провести, несмотря на наличие формальных признаков»,— отмечает он. Такой подход уже действует при безналичных переводах, поэтому логично его применять и в отношении снятия наличных. Глава НСФР отмечает, что такое право банка должно быть закреплено законодательно, поскольку сегодня, если он не блокирует операцию с признаками мошеннической, даже точно зная, что она легитимная, он нарушает нормативные требования. За что он получает предписание, потом штраф и потенциально может лишиться лицензии.

Эксперты согласны, что гражданам надо давать возможность подтверждать операции. Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский считает: если мошенники внушили кому-то, что нужно снять деньги через банкомат и положить в ячейку через представителя, его сложно остановить и банк не может проверить легитимность снятия. «Охлаждение на шесть часов, вероятно, может быть оптимальным компромиссом между блокировками и игнорированием мошеннических схем»,— считает он. При этом, по его мнению, оставить на выбор банка проведение операции вместо обязательной блокировки небезопасно, но однозначно оправданно. «Блокировки вызывают большую напряженность, негативный эффект от которой сопоставим с последствиями самих хищений»,— уверен Федор Музалевский.

Эксперты отмечают, что если законодатели учтут предложения НСФР, то получится менее топорное оружие против мошенников.

«Законопроект в исходной редакции — это попытка перекрыть все дыры одним щитом, который бьет по своим. Мошенники умеют обходить любые запреты, а вот добросовестные банки и обычные граждане оказываются в проигрыше»,— поясняет председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов. По его мнению, НСФР предлагает выровнять баланс — защита должна быть умной, а не запретительной.

Также авторы письма предлагают узаконить сервис Национальной системы платежных карт (НСПК) «Добрая воля». В его рамках банки, увидев признаки мошенничества, останавливают операцию, а потом банк—получатель денег возвращает их банку-отправителю. Фактически сервис представляет собой внесудебный механизм возврата денег, который работает на доверии между банками. С момента запуска в сентябре 2023 года сервиса «Добрая воля» банки вернули гражданам более 200 млн руб., сообщала НСПК в апреле 2026 года. При этом, по данным ЦБ, за первый квартал этого года объем операций без согласия клиентов достиг 7,4 млрд руб.

«Законодательное закрепление делает этот механизм обязательным для рассмотрения: даже если банк отказывается возвращать деньги, он обязан дать письменный мотивированный отказ с указанием причин, а это уже прогресс»,— поясняет Тимур Аитов. Кроме того, закрепление процедуры (сроки, документы, каналы взаимодействия) создает единые правила игры, что снижает издержки и для банков, и для клиентов. Впрочем, по его словам, законодательное закрепление не должно сделать «Добрую волю» единственным механизмом: «Клиент всегда должен иметь право на суд, если его не устраивает решение в рамках сервиса НСПК».

Максим Буйлов