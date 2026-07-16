Рынок лифтов в России сократился почти на треть за полгода
В первом полугодии 2026 года в России было смонтировано 11,3 тыс. лифтов, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Российском лифтовом объединении. Падение зафиксировали 15 из 20 крупнейших игроков. Основная причина — сокращение госзаказа: регионы из-за нехватки финансирования закупают меньше оборудования в рамках программ капремонта. Без учета Москвы, которая закупила 71% всех лифтов по капремонту, спрос в регионах упал на 24%.
Производство также снизилось: по данным Росстата, за январь–май выпуск лифтов сократился на 23,2%, до 7,7 тыс. штук. На этом фоне Карачаровский механический завод, напротив, нарастил монтаж на 36% до 1,8 тыс. подъёмников, тогда как Серпуховский завод потерял 66% объёма, а Meteor Lift — 43%. В Щербинском лифтостроительном заводе снижение связывают с длительным процессом установки, а не с отгрузками, которые у них выросли.
Рост коммерческого строительства частично компенсирует спад госзаказа: ввод многоквартирного жилья увеличился на 9%, однако конкуренция с импортом усиливается. Доля зарубежных лифтов выросла с 18,7% до 24%, причём 79% из них — китайские. Азиатские производители, пользующиеся господдержкой, могут предлагать продукцию на 30–40% дешевле российской.
Подробнее — в материале «Ъ» «Неподъемный заказ».
Спад на лифтовом рынке России в первом полугодии 2026 года объясняется несколькими факторами, среди которых — снижение объемов закупок региональными фондами капремонта из-за дефицита финансирования. Так, в январе-марте 2026 года российские регионы сократили закупки лифтов для замены старых на 55%, направив на эти цели вдвое меньше средств. Минстрой в апреле 2026 года отмечал, что снижение закупок в начале года отражает подготовительный этап, и большинство регионов актуализировали планы по замене лифтов. К концу 2024 года в странах ЕАЭС был продлен срок приведения лифтов в соответствие техрегламенту Таможенного союза: лифты, отработавшие более 25 лет, могут быть обновлены до 2030 года, что может сдерживать темпы замены.
Производство лифтов сократилось на 40,3% в январе-феврале 2026 года. На снижение объемов производства влияет и общая низкая инвестиционная активность в строительном комплексе, а также конкуренция с зарубежными производителями. Например, по данным Российского лифтового объединения (РЛО) за январь—июнь 2025 года, иностранные производители, в основном из Китая и Турции, заняли 35% от общего объема смонтированных лифтов в РФ. При этом китайские лифты зачастую дешевле российских на 30–40% и предлагаются с комплексом услуг «все включено», что делает их более привлекательными для девелоперов. Ранее, по итогам 2021 года, на долю зарубежных игроков, таких как Otis, Kone, ThyssenKrupp Elevator, Schindler и Kleemann, приходился 21% российского рынка производства лифтов.