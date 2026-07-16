Рынок лифтов в России сократился почти на треть за полгода

В первом полугодии 2026 года в России было смонтировано 11,3 тыс. лифтов, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Российском лифтовом объединении. Падение зафиксировали 15 из 20 крупнейших игроков. Основная причина — сокращение госзаказа: регионы из-за нехватки финансирования закупают меньше оборудования в рамках программ капремонта. Без учета Москвы, которая закупила 71% всех лифтов по капремонту, спрос в регионах упал на 24%.

Производство также снизилось: по данным Росстата, за январь–май выпуск лифтов сократился на 23,2%, до 7,7 тыс. штук. На этом фоне Карачаровский механический завод, напротив, нарастил монтаж на 36% до 1,8 тыс. подъёмников, тогда как Серпуховский завод потерял 66% объёма, а Meteor Lift — 43%. В Щербинском лифтостроительном заводе снижение связывают с длительным процессом установки, а не с отгрузками, которые у них выросли.

Рост коммерческого строительства частично компенсирует спад госзаказа: ввод многоквартирного жилья увеличился на 9%, однако конкуренция с импортом усиливается. Доля зарубежных лифтов выросла с 18,7% до 24%, причём 79% из них — китайские. Азиатские производители, пользующиеся господдержкой, могут предлагать продукцию на 30–40% дешевле российской.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неподъемный заказ».