Неподъемный заказ

Объем смонтированных лифтов в России в январе—июне снизился на 28% год к году, до 11,3 тыс. единиц. Это связано с сокращением госзаказа: из-за нехватки финансирования регионы закупают меньше оборудования в рамках программ капремонта. Мощности предприятий недозагружены: производство лифтов упало на 23,2%. На показатель влияет в том числе растущая конкуренция с зарубежными производителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года в России были смонтированы 11,3 тыс. единиц лифтового оборудования, подсчитали в Российском лифтовом объединении (РЛО). Год к году показатель сократился на 28%.

Снижение прослеживается у 15 из 20 крупнейших игроков, следует из материалов.

В 2025 году падения на рынке не фиксировалось: показатель был на уровне 2024 года.

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Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ; входит в «Дом.РФ»), согласно РЛО, в январе—июне 2026 года смонтировал 2 тыс. лифтов, год к году значение сократилось на 29%. Серпуховский лифтостроительный завод (входит в ГК «Садовое кольцо») потерял 66% объема, до 201 подъемника, Мeteor Lift — 43%, до 943. Заметный рост среди крупнейших производителей показал лишь Карачаровский механический завод (КМЗ, принадлежит мэрии столицы): предприятие смонтировало 1,8 тыс. лифтов, на 36% больше, чем годом ранее.

Руководитель отдела бизнес-аналитики и мониторинга рынка ЩЛЗ Александр Васильев предлагает отталкиваться от отгрузок лифтов. Эта цифра у компании в январе—июне 2026 года увеличилась на 15,1% год к году. Объем смонтированных конструкций он считает менее показательным: сам по себе процесс установки может занимать длительное время. Монтажное управление КМЗ в первом полугодии установило 900 лифтов в Москве и 580 в других регионах, говорит коммерческий директор завода Александр Гимадеев. Для регионов это значение превысило показатель за весь 2025 год — 390 подъемников.

Основной спрос на лифты формируется в рамках программ капремонта, предполагающих замену устаревшего оборудования.

В январе—июне 2026 года в России в их периметре прошли аукционы по покупке 21,4 тыс. подъемников. Год к году значение выросло в 2,9 раза, но только за счет Москвы, говорит гендиректор РЛО Петр Харламов. Город закупил 15 тыс. лифтов, или 71% от общего объема. За вычетом доли Москвы спрос на лифты для капремонта за год упал на 24% год к году. Это связано с нехваткой финансирования, считают в РЛО.

В Фонде капремонта Москвы “Ъ” заявили, что в 2025 году в рамках программы капремонта были заменены 4 тыс. лифтов. За истекший период 2026 года — 5,5 тыс. Поставщиками города в рамках офсетных контрактов выступают КМЗ и ЩЛЗ, добавили там.

Снижение объема госзаказа частично компенсирует коммерческий сегмент. Согласно «Наш.Дом.РФ», в январе—июне 2026 года объем ввода многоквартирного жилья по всей России вырос на 9% год к году, до 12,2 млн кв. м, а запуск новых проектов — на 12%, до 19,4 млн кв. м. Девелоперы стали внимательнее подходить к срокам реализации и снижения спроса здесь не наблюдается, говорит господин Васильев.

Но в коммерческом сегменте на бизнес российских производителей давит конкуренция с зарубежными компаниями.

В январе—июне 2026 года доля импорта в структуре смонтированных лифтов составила 24% против 18,7% годом ранее, следует из материалов РЛО. Увеличение может быть обусловлено в том числе укреплением рубля, сделавшим зарубежную продукцию более доступной.

79% смонтированных в России в январе—июне 2026 года зарубежных лифтов, согласно оценке РЛО, китайского производства. Коммерческие девелоперы жилья бизнес-класса и выше ставят преимущественно азиатское оборудование, говорит президент ГК «Основа» Александр Ручьев. За счет господдержки у них появилась возможность демпинговать, и в отдельных случаях их продукция на 30–40% дешевле российской, отмечает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин.

Падение спроса сказывается на производстве. Согласно Росстату, в январе—мае 2026 года объем выпуска лифтов снизился на 23,2%, до 7,7 тыс. штук. Александр Васильев замечает, что мощности на рынке в целом недозагружены. Господин Ручьев считает, что исправить ситуацию можно за счет повышения конкурентоспособности продукции, в том числе с помощью модернизации предприятий.

По итогам всего 2026 года объем установленных лифтов окажется ниже уровня прошлого года, ждет старший аналитик «Риком-Траста» Валерия Попова. Господин Васильев смотрит на ситуацию оптимистичнее. В стране сохраняется необходимость замены около 88 тыс. лифтов до 2030 года, продолжается запуск новых жилых проектов, напоминает он. В перспективе эти объемы могут поддержать спрос.

Дарья Андрианова