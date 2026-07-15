В Пакистане богословы признали платежи криптовалютой нарушением шариата
Ведущее исламское учебное заведение Пакистана — семинария Джамия Дарул Улум — признала, что покупки с использованием криптовалюты недопустимы по нормам шариата. Фетва была издана группой богословов, включая ведущего специалиста в области исламских финансов муфтия Мухаммада Таки Усмани, передает Reuters.
Семинария постановила, что сейчас криптовалюта не является богатством согласно исламскому праву и, следовательно, не является действительным средством платежа. Фетва была издана в ответ на вопрос об оплате книг и онлайн-курса криптовалютой. За разъяснениями к учебному заведению обратился глава пакистанского регулятора виртуальных активов Билал бин Сакиб. Он попросил провести различие между спекулятивными криптовалютами и цифровыми токенами, обеспеченными активами.
Фетва противоречит планам Пакистана по внедрению криптовалюты. В начале 2026 этого года власти страны приняли закон о виртуальных активах. Позднее Центробанк Пакистана разрешил банкам открывать счета для лицензированных криптовалютных компаний. В январе этого правительство страны объявило о сотрудничестве с криптопроектом World Liberty Financial (WLFI). Среди основателей компании числятся члены семьи президента США Дональда Трампа.
Решение пакистанских богословов о недопустимости платежей криптовалютой по нормам шариата принято на фоне активного развития исламского финансирования в других странах, в частности в России. В России с 1 сентября 2023 года запущен эксперимент по исламскому банкингу в четырех регионах, включая Татарстан, который активно развивает эту сферу. Принципы исламского банкинга запрещают процентные операции, а также финансирование деятельности, противоречащей нормам шариата, например, связанной с алкоголем, табаком или азартными играми. Эти же принципы могут лежать в основе оценки криптовалют.
В России обсуждается внедрение исламских финансовых инструментов на товарной бирже и адаптация стандартов аудита исламских финансов. Однако, по мнению некоторых экспертов, программы исламских финансов в России пока не работают или их спрос остается низким, отчасти из-за более низкой доходности по сравнению с традиционными инструментами. В то же время, российские власти, включая Минфин и Центральный банк, рассматривают возможности легализации и регулирования криптоактивов, а также использования криптовалюты во внешнеторговой деятельности. Тем не менее, ЦБ РФ считает криптовалюту рискованным и волатильным активом и выступает против ее использования для расчетов внутри страны.