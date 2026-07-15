В Пакистане богословы признали платежи криптовалютой нарушением шариата

Ведущее исламское учебное заведение Пакистана — семинария Джамия Дарул Улум — признала, что покупки с использованием криптовалюты недопустимы по нормам шариата. Фетва была издана группой богословов, включая ведущего специалиста в области исламских финансов муфтия Мухаммада Таки Усмани, передает Reuters.

Семинария постановила, что сейчас криптовалюта не является богатством согласно исламскому праву и, следовательно, не является действительным средством платежа. Фетва была издана в ответ на вопрос об оплате книг и онлайн-курса криптовалютой. За разъяснениями к учебному заведению обратился глава пакистанского регулятора виртуальных активов Билал бин Сакиб. Он попросил провести различие между спекулятивными криптовалютами и цифровыми токенами, обеспеченными активами.

Фетва противоречит планам Пакистана по внедрению криптовалюты. В начале 2026 этого года власти страны приняли закон о виртуальных активах. Позднее Центробанк Пакистана разрешил банкам открывать счета для лицензированных криптовалютных компаний. В январе этого правительство страны объявило о сотрудничестве с криптопроектом World Liberty Financial (WLFI). Среди основателей компании числятся члены семьи президента США Дональда Трампа.