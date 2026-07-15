ЦИК утвердил в столице электронное голосование на думских выборах
Москва на выборах в Госдуму проголосует электронно, хотя и бумажных бюллетеней хватит на всех желающих, сообщили 15 июля на заседании в Центризбиркоме. Кроме того, гости столицы смогут поучаствовать в губернаторских выборах.
Также ЦИК утвердил рекомендации по организации голосования на участках, образованных в труднодоступных местностях (имеются в 36 регионах): там оно может быть проведено досрочно. Кроме того, предусматривается возможность передачи избирательных документов при помощи БПЛА или безэкипажных катеров.
Центризбирком (ЦИК) активно развивает электронное голосование в России, стремясь к полной цифровизации избирательных процессов, что отражено в новой Концепции развития ГАС «Выборы» до 2030 года. Москва, как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, является своеобразным полигоном для отработки этих технологий, и полученный опыт планируется применять по всей стране. На выборах мэра Москвы в 2023 году электронным форматом воспользовались 2,7 млн избирателей из 3,3 млн проголосовавших, что подтверждает запрос общества на развитие цифровых методов. В столице количество проголосовавших онлайн впервые превысило число «бумажных» голосов в 2022 году.
Проведение электронного голосования в Москве предусматривает использование собственной платформы. В отличие от федеральной платформы ДЭГ, московская система не требует предварительной подачи заявления на участие, позволяя избирателям выбирать способ голосования (электронный или бумажный) непосредственно в дни выборов благодаря электронному реестру избирателей. При этом бумажные бюллетени все равно печатаются, но их большая часть (более 30 тонн) утилизируется, так как более 80% избирателей голосуют дистанционно. ЦИК не предполагает массового оснащения всех избирательных участков электроникой в ближайшей перспективе, однако стремится сделать так, чтобы избиратели, не получившие доступ к электронному голосованию, могли получить бумажные бюллетени по месту жительства.