ЦИК утвердил в столице электронное голосование на думских выборах

Москва на выборах в Госдуму проголосует электронно, хотя и бумажных бюллетеней хватит на всех желающих, сообщили 15 июля на заседании в Центризбиркоме. Кроме того, гости столицы смогут поучаствовать в губернаторских выборах.

Также ЦИК утвердил рекомендации по организации голосования на участках, образованных в труднодоступных местностях (имеются в 36 регионах): там оно может быть проведено досрочно. Кроме того, предусматривается возможность передачи избирательных документов при помощи БПЛА или безэкипажных катеров.