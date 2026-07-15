Страховые выплаты по рискам терроризма и диверсий за год существенно выросли

В 2026 году страховые выплаты по рискам террористических актов и диверсий продолжили расти, следует из опроса «Ъ» участников рынка. За последние два-три года этот сегмент превратился в отдельное направление с высокой убыточностью, отмечает главный специалист отдела страхования имущества брокера Remind Вардан Хачатрян.

СОГАЗ за 2025–2026 годы выплатил бизнесу около 10 млрд руб. по повреждениям промышленных и инфраструктурных объектов в результате терактов и атак БПЛА. В «Росгосстрахе» зафиксировали рост выплат по имуществу в первом полугодии на 15% выше прошлогоднего уровня. В МАКСе убыточность по этим рискам увеличилась примерно в 1,5 раза.

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