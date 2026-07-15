По делу о хищении средств на снабжение водой Донбасса предъявлено окончательное обвинение
Как стало известно “Ъ”, фигурантам уголовного дела о хищении более 500 млн руб., выделенных Минобороны на госконтракт по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, предъявили обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, обвиняемые закупили некачественное китайское оборудование. Фигуранты вину не признают и сейчас знакомятся с материалами расследования.
Версия ГВСУ СКР заключается в том, что в рамках госконтракта на строительство водовода Дон—Донбасс Военно-строительная компания (ВСК) заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. НЭСТ привлекло субподрядчиком «Интерарм», чьи руководители Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям.
Уголовное дело о хищении средств, выделенных Министерством обороны на строительство водовода Дон—Донбасс, было возбуждено Главным военным следственным управлением Следственного комитета России (ГВСУ СКР) 7 октября 2025 года на основании оперативных материалов ФСБ. Предполагаемые махинации с завышением стоимости и использованием некачественного китайского оборудования являются не единственным случаем в сфере оборонных заказов: ранее СКР расследовал эпизод о махинациях с АО «Воентелеком», где вместо предусмотренных контрактами новых компонентов также были поставлены дешевые изделия из КНР, бывшие в употреблении, а их стоимость была завышена. Ущерб от этих действий оценивался в почти 1,6 млрд рублей.
Проблема с водоснабжением в Донецкой Народной Республике обострилась после того, как в 2022 году канал, ведущий из Северского Донца, был перекрыт украинской стороной. В июле 2025 года местные власти заявляли, что водовод Дон-Донбасс обеспечивает лишь треть региона, что подчеркивает критическую важность инфраструктурного проекта. В ноябре 2025 года власти Ростовской области и ДНР прорабатывали вопрос строительства второй ветки водовода Дон — Донбасс для решения этой проблемы.