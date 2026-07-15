Из-за слабого внутреннего спроса рост ВВП КНР начал замедляться
Экономика Китая во втором квартале 2026-го росла минимальными с конца 2022 года темпами, следует из вышедших 15 июля данных Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Расширение ВВП все заметнее сдерживается слабым внутренним спросом и кризисом на рынке недвижимости. Ускорить темпы роста Китай может за счет дальнейшего увеличения поставок за рубеж. Такая модель позволяет стране поддерживать промышленное производство, но при этом она обостряет торговые противоречия Пекина с другими экономиками.
Эксперты солидарны в том, что сильный экспорт пока позволяет Китаю сохранять сравнительно высокие темпы роста, но устойчивость этой модели вызывает вопросы. Активнее стимулировать внутренний спрос власти, вероятно, начнут только при заметном сжатии внешнего.
Замедление роста ВВП Китая в последние годы связывают с несколькими ключевыми факторами. Среди них — кризис на рынке недвижимости, который продолжается с 2020 года и привел к значительному падению жилищного строительства и продаж, а также снижению инвестиций в сектор. Дополнительное давление на внутренний спрос оказали длительные антиковидные ограничения, которые были отменены лишь в конце 2022 года, но их последствия продолжают сказываться на потребительской активности. Важную роль играет и геополитическая обстановка, которая влияет на инвестиционную активность и усложняет торговые отношения с США и ЕС.
Проблемы в экономике КНР привели к тому, что международные финансовые организации регулярно пересматривают свои прогнозы. Например, Всемирный банк и МВФ ожидали замедления роста ВВП Китая до 4-4,5% в 2025-2026 годах (по состоянию на октябрь 2025-го). Многие аналитики указывают, что для устойчивого роста в долгосрочной перспективе Китаю необходимо усиливать внутреннее потребление и проводить структурные реформы, так как опора на экспорт вызывает торговую напряженность с другими странами и является не до конца устойчивой моделью.