Из-за слабого внутреннего спроса рост ВВП КНР начал замедляться

Экономика Китая во втором квартале 2026-го росла минимальными с конца 2022 года темпами, следует из вышедших 15 июля данных Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Расширение ВВП все заметнее сдерживается слабым внутренним спросом и кризисом на рынке недвижимости. Ускорить темпы роста Китай может за счет дальнейшего увеличения поставок за рубеж. Такая модель позволяет стране поддерживать промышленное производство, но при этом она обостряет торговые противоречия Пекина с другими экономиками.

Эксперты солидарны в том, что сильный экспорт пока позволяет Китаю сохранять сравнительно высокие темпы роста, но устойчивость этой модели вызывает вопросы. Активнее стимулировать внутренний спрос власти, вероятно, начнут только при заметном сжатии внешнего.