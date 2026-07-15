От Александра Иванчея требуют расплатиться за пользование изъятым имуществом
Как стало известно «Ъ», Росимущество взыскивает с Александра Иванчея, бывшего депутата заксобрания Камчатского края и бенефициара Петропавловск-Камчатского морского торгового порта, 20 млн руб. долга за пользование жильем в Геленджике. Два дома были изъяты у бизнесмена в 2025 году по иску Генпрокуратуры в числе прочих активов общей стоимостью 31 млрд руб.
Адвокат Екатерина Гусеина рассказала «Ъ», что Александр Иванчей не согласен с претензиями Росимущества, поскольку он не пользуется конфискованной недвижимостью, проживая за пределами РФ. По словам юриста, ведомство не представило в суд расчет стоимости пользования зданиями, а право Росимущества на спорные объекты не подтверждено.
В мае 2025 года Ленинский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Александра Иванчея и ряда других чиновников и бизнесменов Камчатского края. Среди конфискованных активов был и АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», десятки объектов недвижимости и морские суда, а общая стоимость изъятого составила более 30 млрд рублей. Генпрокуратура утверждала, что ответчики нарушали антикоррупционное законодательство, приобретая и управляя предприятиями для личной выгоды, а полученные доходы не декларировались и реинвестировались.
Прокуратура выдвигала версию, что успехи в бизнесе Александра Иванчея были возможны благодаря покровительству чиновников, таких как бывший заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь (полковник ФСБ в отставке) и заместитель министра имущественных и земельных отношений края Владимир Балакаев. По данным надзора, Иванчей через аффилированных лиц владел и управлял портом и группой компаний «Терминал», получая доход, который не декларировал. Общая рыночная стоимость сформированных таким образом активов оценивалась в не менее 16,7 млрд рублей. В доход государства отошли 72 объекта недвижимости на территории Камчатского и Краснодарского краев, 39 предприятий и 15 морских судов.