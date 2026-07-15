Камчатский бизнесмен задолжал в Геленджике

Как стало известно “Ъ”, Росимущество взыскивает с Александра Иванчея, бывшего депутата заксобрания Камчатского края и бенефициара Петропавловск-Камчатского морского торгового порта, 20 млн руб. долга за пользование жильем в Геленджике. Два дома были изъяты у бизнесмена в 2025 году по иску Генпрокуратуры в числе прочих активов общей стоимостью 31 млрд руб. Представитель господина Иванчея утверждает, что тот не использует дома в Геленджике, так как живет за пределами РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предприниматель Александр Иванчей, бывший депутат заксобрания Камчатского края, оспорил в апелляционной инстанции решение Геленджикского городского суда о взыскании с него задолженности в сумме 20 млн руб. за использование двух жилых домов в городе-курорте. Решение горсуда опубликовано в базе «Правосудие»; о том, что судебный акт обжалован, “Ъ” сообщила адвокат Екатерина Гусеина, представляющая в процессе Александра Иванчея.

Претензии Александру Иванчею предъявило территориальное управление Росимущества. Ведомство указало на то, что два жилых дома, принадлежавших господину Иванчею, 23 мая 2025 года были обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры вместе с другими активами совокупной стоимостью 31 млрд руб.

«Ответчик и иные лица продолжают эксплуатировать жилые объекты в Геленджике, им были направлены уведомления о необходимости оплатить использование недвижимости, оплата не поступила, объекты не освобождены»,— говорится в иске Росимущества.

Суд, изучив доводы сторон, согласился с тем, что Александр Иванчей пользуется чужим имуществом без внесения арендной платы, поэтому у него возникло неисполненное обязательство перед государством.

Адвокат Екатерина Гусеина рассказала “Ъ”, что Александр Иванчей не согласен с претензиями Росимущества, поскольку он не пользуется конфискованной недвижимостью, проживая за пределами РФ. По словам юриста, ведомство не представило в суд расчет стоимости пользования зданиями, а право Росимущества на спорные объекты не подтверждено. Кроме того, по словам собеседницы “Ъ”, ведомством не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

Предприниматель Александр Иванчей, имевший статус депутата заксобрания Камчатского края с 1997 по 2011 год, был привлечен в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры вместе с бывшим заместителем председателя краевого правительства Юрием Зубарем и замминистра имущественных и земельных отношений Камчатки Владимиром Балакаевым, дело рассматривал Ленинский райсуд Владивостока. Суд согласился с доводами надзора о том, что в нарушение антикоррупционных ограничений депутат и чиновники фактически управляли Петропавловск-Камчатским морским торговым портом. «Ответчики создавали необоснованные преференции принадлежащим им организациями, перевели принадлежащие им активы в теневой сектор экономики и продолжили управлять ими запрещенными способами, извлекать несправедливые конкурентные преимущества для нелегального бизнеса»,— говорится в решении суда.

Полученные доходы Иванчей, Зубарь и Балакаев вкладывали в различные бизнес-проекты, в том числе в сельском хозяйстве и в курортной сфере Краснодарского края. В частности, в Геленджике были созданы подконтрольные Александру Иванчею компании «Изумруд», «Альбатрос», «Камархстрой», «Армида» и «Остров». На эти компании были зарегистрированы объекты недвижимости на черноморском побережье.

Всего, по данным Генпрокуратуры, Александр Иванчей приобрел в Краснодарском крае более сотни объектов недвижимости санаторно-курортного и аграрного назначения.

Решением суда в казну были изъяты: 21 компания, оказывающая транспортные услуги в Петропавловск-Камчатском порту; 10 обществ, образующих туристические кластеры в Краснодарском и Камчатском краях; объекты недвижимости — 30 участков (площадью 16,5 га), 21 коттедж (5 тыс. кв. м), 89 строений (78 тыс. кв. м) в Краснодарском и Камчатском краях; 17 морских судов.

Анна Перова, Краснодар