Нижневартовская ГРЭС требует с «Силовых машин» 2,8 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подобные судебные споры из-за просрочки поставки оборудования или услуг, а также последующего взыскания задолженности и неустоек, являются распространенной практикой в России. Компании, такие как «Овощи Черноземья» и «Башкиравтодор», также сталкивались с исками о взыскании значительных сумм из-за неисполнения обязательств или просрочки оплаты. Часто эти разбирательства затягиваются на несколько лет и могут приводить к оспариванию решений судами разных инстанций.

В целом, судебные разбирательства по взысканию задолженностей могут осложняться попытками ответчиков оспорить предъявленные суммы или сами основания исков. В некоторых случаях, как, например, с «Башкиравтодором», такие иски могут быть частью более широкой процедуры банкротства компании.