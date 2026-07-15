Нижневартовская ГРЭС требует с «Силовых машин» 2,8 млрд рублей
Контролируемая «Интер РАО» Нижневартовская ГРЭС пытается взыскать с «Силовых машин» Алексея Мордашова еще около 2,8 млрд руб. из-за просрочки с поставкой оборудования. Годом ранее из-за задержки с отгрузками суд обязал «Силовые машины» выплатить компании 786,8 млн руб.
Руководитель практики недвижимости и строительства «АНВИ консалтинг» Ксения Аюбханова считает, что, исходя из вынесенных судебных решений по аналогичным делам, у «Силовых машин» есть шансы снизить размер требуемых выплат, но рассчитывать на отказ в иске или радикальное уменьшение суммы не стоит. Партнер, руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Нортия» Денис Гудков в деле о взыскании неустойки оценивает шансы ответчика на снижение как высокие.
Подобные судебные споры из-за просрочки поставки оборудования или услуг, а также последующего взыскания задолженности и неустоек, являются распространенной практикой в России. Компании, такие как «Овощи Черноземья» и «Башкиравтодор», также сталкивались с исками о взыскании значительных сумм из-за неисполнения обязательств или просрочки оплаты. Часто эти разбирательства затягиваются на несколько лет и могут приводить к оспариванию решений судами разных инстанций.
В целом, судебные разбирательства по взысканию задолженностей могут осложняться попытками ответчиков оспорить предъявленные суммы или сами основания исков. В некоторых случаях, как, например, с «Башкиравтодором», такие иски могут быть частью более широкой процедуры банкротства компании.