Спор вошел в энергичную фазу

Контролируемая «Интер РАО» Нижневартовская ГРЭС пытается взыскать с «Силовых машин» Алексея Мордашова еще около 2,8 млрд руб. из-за просрочки с поставкой оборудования. Годом ранее из-за задержки с отгрузками суд обязал «Силовые машины» выплатить компании 786,8 млн руб. Машиностроитель может снизить неустойку, если докажет, что сумма штрафа значительно превышает возможные убытки заказчика, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы в конце июня принял к производству два иска Нижневартовской ГРЭС к «Силовым машинам» на общую сумму около 2,8 млрд руб., следует из картотеки дел. В определении по иску на 378,14 млн руб. уточняется, что спор связан с выплатой неустойки за просрочку поставки котельного оборудования для второго энергоблока (800 МВт) Нижневартовской ГРЭС. В определении по иску на 2,42 млрд руб. только сказано, что речь идет о долге. Предварительные заседания по делам назначены на сентябрь. В «Интер РАО» (контролирует Нижневартовскую ГРЭС) и «Силовых машинах» не ответили “Ъ”.

Нижневартовская ГРЭС и «Силовые машины» Алексея Мордашова 24 марта 2020 года заключили договор о поставке турбинного оборудования в рамках модернизации первого и второго энергоблоков Нижневартовской ГРЭС. Но с исполнением контракта возникли сложности.

В 2025 году структура «Интер РАО» потребовала взыскать с «Силовых машин» 1,09 млрд руб. из-за того, что оборудование для первого энергоблока было задержано более чем на два года. В процессе размер неустойки был снижен до 901 млн руб. Арбитражный суд Москвы обязал «Силовые машины» выплатить 529,18 млн руб., посчитав первоначальные требования несоразмерными последствиям нарушения обязательств. Еще один иск Нижневартовской ГРЭС, поданный в 2025 году, касался взыскания неустойки в размере 709,67 млн руб. за срыв поставки котельного оборудования для первого энергоблока. По этому спору апелляционный суд снизил неустойку до 257,56 млн руб. также из-за несоразмерности. «Силовые машины» направили жалобу по этому делу в Верховный суд.

Второй энергоблок Нижневартовской ГРЭС был отобран на конкурсе модернизации старых ТЭС в 2019 году. Первоначально его должны были ввести в работу к 1 декабря 2024 года, но по решению правительства начало поставки мощности было перенесено на 1 августа 2027 года.

Ранее генерирующие компании и машиностроители поднимали вопрос о синхронизации штрафов за переносы вводов станций после модернизации из-за срыва поставок оборудования. Как пояснял осенью 2025 года гендиректор «Силовых машин» Алексей Подколзин, генерирующие компании выставляют штрафы предприятиям энергетического машиностроения, а те, в свою очередь, могут выставить эти штрафы уже собственным поставщикам.

Алексей Подколзин, гендиректор «Силовых машин», в интервью ТАСС в декабре 2025 года: Главное, о чем мы просили,— не направлять против нас иски о взыскании штрафов, если сами генерирующие компании не понесли урон в виде штрафов.

Руководитель практики недвижимости и строительства «АНВИ консалтинг» Ксения Аюбханова считает, что, исходя из вынесенных судебных решений по аналогичным делам, у «Силовых машин» есть шансы снизить размер требуемых выплат, но рассчитывать на отказ в иске или радикальное уменьшение суммы не стоит. По ее словам, арбитражные суды придерживаются позиции, что неустойка носит компенсационный, а не карательный характер. Учитывая масштаб текущих претензий, суду предстоит оценить, не приведет ли полная выплата к дестабилизации работы одного из крупнейших машиностроительных предприятий страны, отмечает юрист.

Партнер, руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Нортия» Денис Гудков в деле о взыскании неустойки оценивает шансы ответчика на снижение как высокие. При той же договорной ставке 0,1% в день в 2025 году суд и апелляция снизили в обоих случаях сумму взыскания до ключевой ставки ЦБ в двукратном размере как ориентира соразмерности, поясняет он. По словам юриста, в данном случае пойдет ли суд навстречу, зависит от процессуальной активности самого ответчика: соответствующая ст. 333 ГК РФ применяется только по его заявлению, и бремя доказывания несоразмерности лежит на нем. Но, если по делу о взыскании 2,42 млрд руб. речь идет о долге или авансе, этот инструмент недоступен, отмечает Денис Гудков.

Анна Тыбинь