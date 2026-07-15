Следственное действие с участием боксера Цзю заняло более восьми часов
«Ъ» стали известны подробности очной ставки, которую московская полиция провела между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Константином Цзю и создателем детского развивающего центра (ДРЦ) «Катюша» Игорем Козьяковым. Предприниматель подозревается в хищении у спортсмена 7 млн руб., одолженных на развитие бизнеса.
В ходе следственного мероприятия, занявшего более восьми часов, спортсмен утверждал, что его обманули. Господин Козьяков, в свою очередь, настаивал, что задержки с погашением долга были вызваны объективными обстоятельствами и что он намеревался расплатиться полностью, но господин Цзю ждать не захотел.
Игорь Козьяков, создатель ДРЦ «Катюша», подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако обвинение ему пока не предъявлялось. Константин Цзю не единственный потерпевший: заявления в полицию подали как минимум ещё два человека. Сам Козьяков считает, что отношения с заимодавцами носят гражданско-правовой характер, что подтверждается решениями судов.
Подобные дела, связанные с мошенничеством в особо крупном размере, не редкость. Например, ранее Следственный комитет России расследовал несколько дел о хищениях, включая дело экс-главы строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова, которому инкриминировали хищения кредитных средств. Также в Москве было возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате в банке «Пульс столицы», где фигурантами стали бывшие председатель правления Сергей Митин и советник аппарата президента Геннадий Гацуков.