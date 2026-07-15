Следственное действие с участием боксера Цзю заняло более восьми часов

«Ъ» стали известны подробности очной ставки, которую московская полиция провела между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Константином Цзю и создателем детского развивающего центра (ДРЦ) «Катюша» Игорем Козьяковым. Предприниматель подозревается в хищении у спортсмена 7 млн руб., одолженных на развитие бизнеса.

В ходе следственного мероприятия, занявшего более восьми часов, спортсмен утверждал, что его обманули. Господин Козьяков, в свою очередь, настаивал, что задержки с погашением долга были вызваны объективными обстоятельствами и что он намеревался расплатиться полностью, но господин Цзю ждать не захотел.