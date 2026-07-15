ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Русала»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Разбирательство в отношении «Русала» — не первый случай, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбуждает дела против крупных компаний, включая металлургические. В 2022 году ФАС признала «Северсталь», НЛМК и ММК виновными в нарушении антимонопольного законодательства из-за поддержания монопольно высоких цен на горячекатаный плоский прокат в 2021 году. За это на них были наложены штрафы в размере 8,7 млрд руб. для «Северстали», 8 млрд руб. для ММК и 6,4 млрд руб. для НЛМК. Эти компании пытались оспорить решения ФАС, но в итоге заключали мировые соглашения, в рамках которых штрафы для «Северстали» и ММК были значительно снижены, например, для «Северстали» до 900 млн руб., а также представляли торговые политики, фиксирующие принципы ценообразования.

Предупреждение со стороны ФАС в отношении «Русала» впервые было выдано 30 марта 2026 года, и тогда же акции компании снизились. ФАС потребовала от «Русала» до 30 апреля откорректировать ценовую политику, исключив из нее региональную премию, привязанную к европейскому сегменту, так как экспорт переориентировался на Азию, где цены ниже. 30 апреля 2026 года срок исполнения предписания был продлен до 29 мая, чтобы ФАС и «Русал» могли доработать долгосрочные принципы ценообразования и сформировать ценовой индикатор, отражающий спрос и предложение внутреннего рынка. В случае неисполнения предписания ФАС прямо заявляла о возбуждении антимонопольного дела.