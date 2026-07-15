Минобороны РФ отчиталось о поражении портовой инфраструктуры в Одесской области

В ночь на 15 июля и днем ранее российские войска нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре Одесской области, затронув сразу несколько ключевых гаваней региона — Одессу, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский порты. Атака стала наиболее масштабным эпизодом продолжающейся с начала июля кампании против украинской портовой логистики: Минобороны РФ заявило о поражении объектов зерновой и топливной инфраструктуры, судов и предприятий по производству беспилотников.

Одним из наиболее заметных последствий российских ударов стала ситуация вокруг зернового терминала компании Kernel в Черноморске. Ее представители сообщили о повреждении силосов, резервуаров для хранения подсолнечного масла и систем энергоснабжения. По данным компании, на терминале оказались заблокированы около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн растительного масла, предназначенных для экспорта. По оценке Украинского аграрного совета, из-за продолжающихся ударов пропускная способность украинских черноморских портов сократилась примерно на треть, а Kernel была вынуждена приостановить работу терминала.