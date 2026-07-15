Украинскому зерну указали на берег

В ночь на 15 июля и днем ранее российские войска нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре Одесской области, затронув сразу несколько ключевых гаваней региона — Одессу, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский порты. Атака стала наиболее масштабным эпизодом продолжающейся с начала июля кампании против украинской портовой логистики: Минобороны РФ заявило о поражении объектов зерновой и топливной инфраструктуры, судов и предприятий по производству беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По данным Минобороны РФ, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам в Одесской области. Утверждается, что в порту Одесса были поражены инфраструктура для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с топливом, а также два производственных цеха по сборке беспилотников, включая ударные БПЛА UJ-22. Кроме того, в Черноморске были поражены контейнеровоз и сухогруз с военными грузами, а в Днепро-Бугском порту Николаевской области — еще два сухогруза.

Днем ранее Минобороны РФ сообщало об ударах по портам Южный и Одесса. Среди заявленных целей были объекты топливной логистики, резервуары с горючим, логистический центр и грузовой транспорт. Также российская сторона сообщила о поражении нефтяной инфраструктуры компании Risoil.

Серия ударов 14–15 июля стала продолжением кампании против портовых объектов Одесской области, которая активизировалась в начале месяца.

За это время Минобороны РФ сообщало об ударах по объектам в Одессе, Черноморске, Южном и Измаиле, объясняя их необходимостью нарушить снабжение ВСУ и связанные с ним перевозки. В свою очередь, Украина активизировала применение беспилотников против российского судоходства в Азовском море.

Одним из наиболее заметных последствий российских ударов стала ситуация вокруг зернового терминала компании Kernel в Черноморске. Ее представители сообщили о повреждении силосов, резервуаров для хранения подсолнечного масла и систем энергоснабжения. По данным компании, на терминале оказались заблокированы около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн растительного масла, предназначенных для экспорта. По оценке Украинского аграрного совета, из-за продолжающихся ударов пропускная способность украинских черноморских портов сократилась примерно на треть, а Kernel была вынуждена приостановить работу терминала.

Дмитрий Сотак