В России прогнозируется рост спроса на страхование терактов и диверсий
В ближайшие годы в России вырастет спрос на страхование терактов и диверсий, прогнозируют опрошенные «Ъ» эксперты. Из-за участившихся случаев атак БПЛА страховые компании ужесточают условия страхования, что приведет к росту платы за страховую защиту, стоимости страхования и перестрахования.
По словам экспертов, в ближайшие годы в России ключевым фактором для страхования станет доступность, а не стоимость страховой емкости. Это приведет к росту франшизы — части ущерба, которую страхователь берет на себя при наступлении страхового случая. Кроме того, ужесточится система оценки и страхования рисков, усилятся требования к управлению рисками.
Основной задачей для страхователей становится не поиск самого дешевого решения, а формирование страховой защиты, по которой можно будет получить возмещение в досудебном порядке, отмечают эксперты. При этом зависимость от квалификациисобытия госорганами должна быть минимальной.
Подробнее — в материале «Ъ» «Полисом в небо».
Спрос на страхование от рисков террористических актов и диверсий, а также страхование имущества, значительно вырос за последние годы, что связывается с увеличением числа происшествий и крупных убытков. В 2025 году убыточность в этом сегменте превысила 100%, а по некоторым оценкам, достигла кратного роста.
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) играет ключевую роль в этом сегменте, так как зарубежные страховщики ушли с рынка. Она вынуждена адаптировать условия перестрахования, повышая требования к страховщикам и тарифам, а также вводя ограничения на перестраховочную емкость, чтобы снизить нагрузку. Изменения правил перестрахования, такие как ограничение срока действия покрытия, увеличивают риски для страховых компаний и могут привести к росту тарифов для конечных потребителей. Доля РНПК в перестраховании рисков террористических актов и диверсий составляет от 50% до 85%.