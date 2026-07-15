В России прогнозируется рост спроса на страхование терактов и диверсий

В ближайшие годы в России вырастет спрос на страхование терактов и диверсий, прогнозируют опрошенные «Ъ» эксперты. Из-за участившихся случаев атак БПЛА страховые компании ужесточают условия страхования, что приведет к росту платы за страховую защиту, стоимости страхования и перестрахования.

По словам экспертов, в ближайшие годы в России ключевым фактором для страхования станет доступность, а не стоимость страховой емкости. Это приведет к росту франшизы — части ущерба, которую страхователь берет на себя при наступлении страхового случая. Кроме того, ужесточится система оценки и страхования рисков, усилятся требования к управлению рисками.

Основной задачей для страхователей становится не поиск самого дешевого решения, а формирование страховой защиты, по которой можно будет получить возмещение в досудебном порядке, отмечают эксперты. При этом зависимость от квалификациисобытия госорганами должна быть минимальной.

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