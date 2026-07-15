Sucden с активами в Липецкой области взяла под контроль производителя кофе Poetti

Структуры французского производителя сахара с основными активами в Липецкой области — группы Sucden — фактически получили операционный контроль над столичным обжарщиком кофе «Милфудс», выпускающим бренды Poetti и Milagro. Формально речь идет о стратегическом партнерстве, однако условия сделки позволяют Sucden влиять на управление кофейной компанией. Об этом сообщили в «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Частью сделки, вероятно, стала передача в залог подконтрольному структурам Sucden ООО «Агросервис» доли в «Милфудс» единственного текущего владельца бизнеса Викаса Сои. Соответствующий договор был заключен в июне 2026 года, отображенный в базе «Спарк-Интерфакс». Он представлен в виде обеспечения по товарному кредиту, объем которого отраслевые эксперты оценивают в 2–3 млрд рублей.

О соглашении с московской структурой Sucden — ООО «СДС» — менеджмент «Милфудс» уведомил контрагентов официальным письмом. Там подчеркивается, что партнерство направлено на получение доступа к расширенному ассортименту зеленого кофе. При этом изменения в структуре управления «Милфудс» официально не предполагаются.

Другие параметры не известны.

Ряд активов Sucden базируются в Липецкой области, где ей принадлежат Елецкий сахарный завод мощностью 10 тыс. т в сутки и Добринский (6 тыс. т в сутки). Также здесь зарегистрированы юрлица ООО «Агросервис» и «Агрофирма Елецкий». В 2020 году французский холдинг выкупил сахарный бизнес местной группы «Трио» семьи Уваркиных.

Имеются также активы в Пензензской и Московской областях, Ставропольском крае. На сегодняшний день в управлении холдинга находится порядка 260 тыс. га сельхозземель, а совокупная мощность заводов превышает 800 тыс. т белого сахара в год.

Анна Швечикова