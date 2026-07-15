Российских гандболистов допустили к международным турнирам

Совет Международной федерации гандбола (IHF) допустил российские и белорусские команды к участию в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Отмечается, что в связи с возвращением спортсменов из этих стран IHF совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) должна принять необходимые меры для выполнения действующих антидопинговых требований. В пресс-службе федерации отметили, что «никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет».

Также в IHF заявили, что для полной реинтеграции российских и белорусских команд может потребоваться переходный период. При этом «IHF с нетерпением ждет их возвращения в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для обеспечения своевременного и эффективного возвращения».

В 2022 году IHF на неопределенный срок отстранила спортсменов из России и Белоруссии из-за начала спецоперации на Украине. С марта 2026 года к турнирам под эгидой организации были допущены юниорские и молодежные команды.

Арнольд Кабанов