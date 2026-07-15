Российских гандболистов допустили к международным турнирам
Совет Международной федерации гандбола (IHF) допустил российские и белорусские команды к участию в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Отмечается, что в связи с возвращением спортсменов из этих стран IHF совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) должна принять необходимые меры для выполнения действующих антидопинговых требований. В пресс-службе федерации отметили, что «никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет».
Также в IHF заявили, что для полной реинтеграции российских и белорусских команд может потребоваться переходный период. При этом «IHF с нетерпением ждет их возвращения в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для обеспечения своевременного и эффективного возвращения».
В 2022 году IHF на неопределенный срок отстранила спортсменов из России и Белоруссии из-за начала спецоперации на Украине. С марта 2026 года к турнирам под эгидой организации были допущены юниорские и молодежные команды.
Решение Международной федерации гандбола (IHF) о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям является частью более широкой тенденции последних месяцев. С начала 2026 года несколько международных спортивных федераций смягчили санкции в отношении российских спортсменов, а некоторые даже восстановили им полноценный статус с флагом и гимном. Среди таких федераций Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).
Этот процесс реинтеграции ускорился после того, как в конце 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) начал рекомендовать допуск спортсменов из России и Беларуси к юношеским соревнованиям без ограничений. Также МОК дал понять, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно быть ограничено из-за действий их правительств, хотя для каждой федерации решение остается самостоятельным. Подобные действия отражают изменение подхода к российским спортсменам в мировом спортивном сообществе.