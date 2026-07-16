Лавров заявил о росте инвестиций между Россией и Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» обратил внимание на развитие взаимной торговли между РФ и КНР, а также на рост объемов двусторонних инвестиций. По его словам, их расширению способствует российско-китайское соглашение о поощрении и защите капиталовложений.

«Цифры говорят сами за себя. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз, уже три года подряд существенно превышает $200 млрд. С 2010 года Китай — первый в списке торговых партнеров России. В свою очередь, наша страна входит в пятерку основных торговых контрагентов КНР»,— отметил Сергей Лавров.

Министр также отметил, что расчеты между странами практически полностью переведены на национальные валюты, «доля американского доллара и евро опустилась до уровня погрешности». Торгово-экономические связи, говорится в статье, наращиваются благодаря Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китай и Россия подписали его 25 лет назад.

Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».

Лусине Баласян