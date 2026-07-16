Лавров заявил о результате дипломатии лидеров России и Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на протяжении 25 лет системно соблюдался. Во многом, по его словам, это стало результатом «дипломатии лидеров», благодаря которой политическая воля воплощается в конкретные договоренности.
Сергей Лавров подчеркнул, что традиции дружбы и добрососедства между Россией и Китаем имеют «непреходящую ценность», которая подтверждалась за эти годы. «На протяжении четверти века мы раз за разом убеждаемся в правильности сделанного тогда исторического выбора в пользу стабильного, предсказуемого и долгосрочного развития и укрепления взаимоотношений двух соседствующих держав, двух государств-цивилизаций»,— обратил внимание министр.
Он также отметил, что помимо Договора стороны подписали сотни двусторонних документов для расширения сотрудничества на уровне правительств, профильных ведомств, регионов, общественных и деловых кругов, представителей науки, культуры, образования. Также развиваются связи между президентской администрацией и аппаратом ЦК Компартии Китая, заметил Сергей Лавров.
Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанный 16 июля 2001 года, изначально действовал в течение 20 лет. 28 июня 2021 года было принято Совместное заявление России и КНР, которое продлило его действие еще на пять лет. Таким образом, срок его действия истекает 16 июля 2026 года. Сергей Лавров заявлял, что эта дата «не пройдет незамеченной» и что ведется работа над продлением или подготовкой нового соглашения, которое «будет подтверждать и развивать положения этого договора».
Дипломатия лидеров, упомянутая Лавровым, является центральным элементом российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Обе страны считают, что их партнерство выступает стабилизирующим фактором в мировых делах, особенно на фоне турбулентности и хаоса в международных отношениях. Это сотрудничество не ограничивает суверенитет каждой из сторон, не сковано идеологическими рамками и не направлено против третьих стран, что делает его устойчивым к внешним факторам.