Лавров: Россия и Китай не приветствует политику смены режимов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что Москва и Пекин отстаивают необходимость дипломатического разрешения различных конфликтов. По его словам, стороны не принимают политику «смены режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций.
«Это особенно важно сегодня, когда ряд государств Запада, действуя в неоколониальном ключе в попытке сохранить собственное доминирование, стремится окончательно разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру. Москва и Пекин тесно взаимодействуют на всех ведущих многосторонних площадках, прежде всего в ООН, выступая ‘’единым фронтом’’ по большинству сюжетов в ее Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности»,— написал Сергей Лавров.
В пример министр привел координацию подходов России и Китая по ситуации в зоне Персидского залива и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Не приемлем навязываемый Западом конфронтационный «индо-тихоокеанский проект», подрывающий центральную роль АСЕАН в обеспечении региональной безопасности, а также нацеленный на сдерживание Китая и изоляцию России»,— отмечает Сергей Лавров.
Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».
Заявления Сергея Лаврова о непринятии Россией и Китаем политики смены режимов, «двойных стандартов» и односторонних санкций являются частью последовательной позиции, которую обе страны совместно отстаивают на международной арене. Высокопоставленные представители обеих стран неоднократно подчеркивали, что российско-китайские отношения представляют собой важный фактор стабилизации в условиях растущей хаотизации международных отношений, особенно на фоне обострений, происходящих в мире. Они выступают за формирование более справедливого многополярного миропорядка, в котором нет места диктату, гегемонии и неоколониальной практике.
Это сотрудничество включает тесную координацию на международных площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС и G20, где Москва и Пекин часто выступают с единых позиций по большинству вопросов. Взаимодействие касается не только политической, но и экономической и гуманитарной сфер. Такие встречи помогают лидерам и дипломатам обеих стран эффективно реагировать на быстро меняющуюся международную обстановку и укреплять дипломатические связи.