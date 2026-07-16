Лавров: Россия ценит позицию Китая по Украине
Россия высоко ценит конструктивную и взвешенную позицию Китая по ситуации на Украине, в том числе видение председателя КНР Си Цзиньпина, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Ъ».
По его словам, Китай выступает за установление и устранение первопричин конфликта, а также разделяет понимание России по вопросам глобальной безопасности.
Как отмечается в статье, видение Си Цзиньпина согласуется с предложением президента РФ Владимира Путина о создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Инициатива предполагает создание условий для мирного и стабильного развития государств континента без угрозы деструктивного внешнего вмешательства, отметил министр.
Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».
Позиция Китая по конфликту на Украине характеризуется стремлением к мирному урегулированию и дистанцированием от прямой конфронтации. Пекин выступает за прекращение огня и возобновление переговоров, что отражено в плане мирного урегулирования из 12 пунктов, обнародованном в годовщину начала СВО. В нем подчеркивается необходимость уважения суверенитета всех стран и отказа от менталитета холодной войны, но не упоминается вывод российских войск. Китайские дипломаты, включая главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, неоднократно подтверждали эту позицию, заявляя о готовности сыграть активную роль в разрешении конфликта и подчеркивая, что Пекин не предоставляет оружие ни одной из сторон.
Однако, несмотря на заявления о нейтралитете, западные страны, в частности США, выражают опасения, что Китай может начать тайные поставки оружия России. Лидеры США считают, что мирный план Пекина выгоден только Москве. При этом Китай поддерживает России в конфликте на Украине, что видно по укреплению экономических и дипломатических связей между странами на фоне западных санкций, а также по взаимной стратегической поддержке на международной арене.