Лавров рассказал о стратегическом характере отношений России и Китая
Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Ъ» заявил, что стратегический характер носит взаимодействие России и Китая в энергетической сфере. В частности, РФ остается лидером по поставкам нефти и природного газа в КНР, которые стабильно продолжаются даже в условиях геополитических кризисов.
«Создана и продолжает расширяться связывающая нас трубопроводная инфраструктура. Успешно реализуются крупные совместные инициативы в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС ''Сюйдапу''. Результативно ведется работа по согласованным проектам кооперации в космической сфере и в области спутниковой навигации»,— отметил Сергей Лавров в статье, посвященной 25-летию со дня подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
По словам министра, этот договор стал юридическим закреплением курса Москвы и Пекина на развитие равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. «Договор завершил период перехода от нормализации отношений России с Китаем в конце 80-х годов XX века к принципиально новому этапу формирования стратегического тандема, играющего исключительно важную роль как собственно для наших государств, так и для поддержания мира, безопасности и стабильности в глобальном масштабе»,— написал глава российского МИДа.
Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».
Отношения России и Китая, которые уже 75 лет характеризуются как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, рассматриваются обеими странами как главный стабилизирующий фактор в мировых делах. Россия и Китай не образуют военно-политический союз, но их взаимодействие превосходит такую форму межгосударственных связей, и стороны оказывают взаимную поддержку по ключевым вопросам. Особое значение придается сотрудничеству в высокотехнологичных сферах, включая космос и современные виды вооружения, что должно обеспечить безопасность обоих государств.
Геополитическая турбулентность, включая давление со стороны США и ЕС, только укрепила союз России и Китая. Взаимодействие между странами не направлено против кого-либо, но служит для отстаивания их законных интересов и защиты единства государств Глобального Юга. При этом обе страны стремятся к формированию более справедливого многополярного миропорядка, способствуя созданию пространства равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.