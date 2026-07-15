Минфин США объявил о начале чеканки монеты с портретом Трампа

Составлено ИИ-Ассистентъ

Выпуск юбилейной монеты с Дональдом Трампом является частью более широкой инициативы America250, приуроченной к 250-летию независимости США, которое отмечается в июле 2026 года. В рамках этой программы изображение Трампа также планируют разместить на пропусках в национальные парки, а его подпись – на новых банкнотах американской валюты. Кроме того, недавно Вашингтонское паспортное агентство также начало выдачу ограниченной серии паспортов с портретом президента Трампа. Все эти инициативы активно продвигаются, несмотря на существовавший ранее закон, запрещающий изображать живых людей на деньгах и других государственных символах. Хотя в конце первого срока Трампа был принят закон о редизайне коллекционных монет от 2020 года, внесший изменения в части памятных выпусков. Тем не менее, ранее сенаторы-демократы внесли в Конгресс законопроект, который прямо запрещает размещение изображений действующих президентов на банкнотах и монетах. Эти предложения вызывают дебаты и критику, часть политиков считает, что такие действия искажают символизм юбилея Америки.