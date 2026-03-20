В США выпустят золотую монету с изображением Трампа

Федеральная комиссия США по делам искусств единогласно одобрила выпуск памятной золотой монеты с изображением Дональда Трампа. Как уточняет Reuters, монета войдет в юбилейную серию, планируемую к выпуску в 2026 году в честь 250-летия США.

На монету будет нанесен ростовой портрет господина Трампа, опирающегося кулаками на стол. Президент США одобрил этот дизайн. Размер монеты из 24-каратного золота еще не определен. Максимальный ее диаметр может составлять 7,6 см. Окончательно вопрос решит Монетный двор США.

Казначей США Брэндон Бич назвал «наиболее подходящим и символичным» портрет действующего президента на лицевой стороне юбилейной монеты, «олицетворяющей непреходящий дух нашей страны и демократии». Критики этого решения считают иначе. «Попытка администрации Трампа разместить его лицо на памятной монете — это его очередная попытка исказить смысл 250-летия Америки»,— заявил сенатор-демократ Джефф Меркли.

Влад Никифоров