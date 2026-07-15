Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Айзерман ушел с поста генменеджера «Детройта»

Стив Айзерман покинул пост исполнительного вице-президента и генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что он продолжит работу в организации на должности старшего советника управляющего и генерального директора Криса Илича. Стив Айзерман работал генеральным менеджером «Детройта» с 2019 года. Поиск его преемника уже начался.

«Моя преданность ''Ред Уингc" и этому сообществу никогда не поколеблется. Я с нетерпением жду возможности поддержать организацию в любой роли, необходимой для достижения наших общих целей»,— приводит пресс-служба клуба слова господина Айзермана.

На протяжении всей спортивной карьеры Стив Айзерман выступал за «Детройт». Вместе с клубом он завоевал три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Также в составе сборной Канады нападающий выиграл Олимпийские игры 2002 года. О завершении карьеры Айзерман объявил в 2006 году. Через несколько месяцев «Детройт» вывел из обращения 19-й номер, под которым он выступал за клуб в течение 23 лет.

Таисия Орлова