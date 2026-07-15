Туризм повернул вспять

Россияне стали меньше путешествовать по стране. Рынок перешел к падению, хотя еще в 2025-м рос. По данным Ассоциации туроператоров, за январь-май спрос сократился на 3% год к году. А у отдельных операторов данные еще хуже: «Ведомости» пишут о снижении числа бронирований на 20-30%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Минэкономразвития напрямую связывают падение спроса с топливным кризисом. Но в АТОР считают, что это лишь дополнительный фактор последних недель. Глобальная же причина в том, что россияне предпочитают сейчас деньги не тратить, уверен вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин:

«Снижение мы заметили еще в начале года, когда бензина было достаточно, а спрос уже сокращался. Очевидно, что наши сограждане перешли к сберегательной модели поведения. Идет сокращение во многих потребительских секторах, в частности, падает посещаемость торговых центров, кинотеатров. И туризм, к сожалению, тоже вписывается в эту модель.

Есть тренд и на сокращение продолжительности поездок, то есть люди решили экономить.

На мой взгляд, на макроэкономику приходится 90% или 95% тех проблем, которые мы получили в виде снижения турпотока.

Что касается топливного кризиса, то это затрагивает экскурсионные автобусы, которые тоже должны заправляться. Причем 20 л. им совершенно не хватит, там совершенно другие объемы. Это касается и круизной навигации, поскольку корабли тоже ходят на нефтепродуктах, в основном на дизеле. В большей мере, конечно, это коснулось тех туристов, которые перемещаются на личном автомобиле. К примеру, в Анапу 80-85% гостей приезжают именно таким образом.

При этом внутренний туризм рос, начиная с 2021-го, на 10-15% в год. За пять лет он прибавил 40%. Так что происходящее сейчас я бы назвал незначительной коррекцией. Уверен, ситуация выровняется в следующем году».

Туроператоры признаются, что не успевают формировать для своих клиентов альтернативные предложения. С самого начала года поочередно в разных регионах появлялись проблемы, приходилось отменять брони. В итоге зачастую туристы попадают совсем не на те курорты, которые планировались изначально, поделилась заместитель гендиректора по продуктам компании Мультитур Евгения Кизей:

«Например, в начале года это была Абхазия: там стали требовать для детей наличие загранпаспорта, ближе к маю это правило отменили. Спад сменился ростом, но зато начали проседать другие направления. Следом у нас случились проблемы в Туапсе, где произошел разлив мазута.

Кроме того, начало лета выдалось достаточно холодным, поэтому многие сдвинули свои отпуска на июль-август. Анапа показывала рост с начала года, особенно после того, как появились первые сообщения о том, что пляжи открыты, официально пригодны для купания и безопасны. Весь май-июнь курорт демонстрировал самые быстрые темпы прироста. Но в июле эта динамика затормозилась в связи с проблемами с топливом на АЗС на трассе М-4 "Дон".

Что касается Сочи, здесь мы также видим отток туристов. Причин много: и проблемы в работе аэропорта из-за угроз безопасности, и высокая стоимость авиабилетов. Сейчас мы предлагаем туристам различные варианты.

У нас многие клиенты уже поменяли по три раза и место отдыха, и отели: изначально хотели Туапсе, из Туапсе — в Крым, из Крыма — в Анапу. Если уж туристы настроены отдыхать, то они соглашаются на альтернативы.

Сейчас в этом качестве предлагаем Сочи и Геленджик. Совсем, наверное, компенсировать все потери вряд ли удастся. Наши самые оптимистические прогнозы: к концу сезона выйти в ноль, избежать спада относительно прошлого года».

За последние четыре года внутренний турпоток в России вырос с 73 млн поездок до почти 165 млн. За прошлый год путешественники потратили внутри страны 1,8 трлн руб., подсчитали в сервисе «СберАналитика». А самыми популярными регионами стали Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Светлана Белова