МВД: мигрантов обяжут покупать телефоны

При переезде в Россию мигранты должны будут завести цифровой профиль на мобильном телефоне, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов на заседании комитета по международным делам Совета Федерации. Если такого устройства нет, его нужно будет купить.

Речь, по его словам, идет в первую очередь о трудовых мигрантах и тех, кто приезжает в Россию «надолго». Электронный профиль в телефоне позволит следить за местоположением, поэтому мигрант не сможет «переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно», объяснил Игорь Зубов.

Кроме того, через телефон мигранты смогут получать уведомления об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. «А не так, неожиданно, если человек что-то пропустил или не знал»,— добавил господин Зубов (цитата по РБК).

Система цифрового контроля за трудовыми мигрантами из безвизовых стран уже работает в Москве и Подмосковье. Она реализована через приложение «Амина» — в нем приехавшие должны указать свое место пребывания и разрешить отслеживать их геолокацию. За трехдневное отсутствие сведений о геолокации их вносят в реестр контролируемых лиц, что грозит блокировкой банковских карт и депортацией.