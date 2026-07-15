Планы по отправке войск на Украину

Идею разместить на Украине иностранные военные силы западные лидеры начали обсуждать вскоре после начала СВО.

15 марта 2022 года вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить вооруженную «миротворческую миссию» НАТО, однако генсек альянса Йенс Столтенберг отверг идею, заявив, что «НАТО не часть конфликта». В октябре того же года экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус предположил вмешательство иностранного контингента, если РФ совершит особенно «шокирующие и ужасающие» действия.

30 сентября 2023 года министр обороны Великобритании Грант Шаппс допустил размещение на Украине военных инструкторов, но уже на следующий день премьер Риши Сунак пообещал не отправлять туда солдат до окончания конфликта.

26 февраля 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя». Слова вызвали критику со стороны большинства стран НАТО. В декабре того же года СМИ узнали, что страны ЕС всерьез обсуждают отправку контингента, но не «под флагом НАТО».

27 февраля 2025 года премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал с президентом США Дональдом Трампом план размещения на Украине до 30 тыс. солдат, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Позже обсуждаемое число сократилось до 10 тыс. Основу группировки планировалось обеспечить британскими и французскими военными, против отправки своих войск высказывались Германия, Италия, Польша и Испания. В конце 2025-го Кир Стармер рассказал о подготовленном плане по созданию возглавляемых Европой «многонациональных сил Украины» за счет стран-добровольцев в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США.