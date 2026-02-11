Экономия перевесила онкологию

Комиссия Минздрава посчитала нецелесообразным включать в перечень жизненно важных лекарств «Трастузумаб дерукстекан», применяемый при агрессивной форме рака молочной железы. Такое решение было принято уже в третий раз из-за высокой стоимости препарата. При этом компания-производитель предложила снизить цену до 63 тыс. руб. за упаковку — почти в два раза дешевле, чем на европейском рынке. Члены комиссии пояснили, что сейчас на дорогостоящий препарат могут претендовать десятки тысяч пациентов, а его целесообразно использовать для лечения при «узких показаниях».

Во вторник, 10 февраля, Минздрав провел первое в 2026 году заседание комиссии по формированию перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Напомним, что этот список — основа для госрегулирования цен на лекарства. Сейчас в нем более 800 препаратов, используемых для бесплатной помощи в стационарах и льготного обеспечения пациентов. Также аптеки не имеют права продавать их дороже «государственной» цены.

Комиссия практически единогласно одобрила препарат от астмы «Будесонид + Сальбутамол» (производство британо-шведской компании «АстраЗенека»). Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев пояснил, что пациент будет получать не только бронхолитик (сальбутамол), но и противовоспалительное (будесонид). Эта комбинация снижает количество обострений на 54%, сказал он. Экономия от ее применения может составить почти 3 млн руб. ежегодно, добавила представитель Центра экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава Анастасия Кингшотт.

Затем комиссия уже в третий раз рассмотрела заявку на препарат «Трастузумаб дерукстекан» от той же «АстраЗенеки». Недавно его попросила включить в перечень организация «Ореол жизни» (помогает женщинам с онкологическими диагнозами). Это лекарство крайне необходимо при агрессивной форме рака молочной железы, которая встречается примерно в 20–25% случаев, рассказывали “Ъ” врачи: без него женщинам остается лишь паллиативная химиотерапия со множеством побочных эффектов (см. номер от 9 февраля). Сейчас препарат недоступен большинству пациенток из-за высокой стоимости — около 92 тыс. руб. за упаковку. На заседании комиссии представитель «АстраЗенеки» Максим Химич объявил, что компания готова снизить отпускную цену для России до 63,4 тыс. руб. за упаковку. Он отметил, что это значительно ниже европейских цен (в пересчете на рубли — от 112 тыс. до 164 тыс.).

Члены комиссии сообщили, что 53 субъекта РФ «полагают целесообразным» включение «Трастузумаба дерукстекана» в перечень, но 26 из них предупреждают о росте нагрузки на бюджет. Еще восемь регионов считают расширение перечня нецелесообразным, а девять пока не имеют практики его применения. Замдиректора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Тигран Геворкян подтвердил «клиническую ценность» препарата, но назвал включение в перечень преждевременным. Его инструкция по применению слишком широка, пояснил врач, что создает потенциальную потребность в препарате у десятков тысяч пациентов. «При таком подходе до 20% всего бюджета на онкологию может уйти на финансирование только этого одного препарата,— сказал господин Геворкян.— Препарат должен быть включен не по общей инструкции, а по конкретным, узким показаниям. Например, для 300–400 пациентов с метастазами в головном мозге, где он незаменим». Завотделом лечения опухолей МНИОИ им. П. А. Герцена Александр Феденко добавил, что «Трастузумаб дерукстекан» особенно эффективен для немелкоклеточного рака легкого — это примерно 100 пациентов в год.

В итоге комиссия отказалась включать препарат в перечень ЖНВЛП, заявив о необходимости разработать клинические рекомендации с четко описанными границами применения. Также члены комиссии высказали сомнения в надежности цепочки поставок, поскольку контрактный производитель — немецкая компания Baxter — ушел из России. «АстраЗенеке» рекомендовали перенести производство на собственную площадку.

Представитель «АстраЗенеки» заявил “Ъ”, что компания продолжит диалог с Минздравом. Он добавил, что с каждым годом потребность в терапии растет, а значит, увеличиваются финансовые потери государства от невключения препарата в перечень ЖНВЛП по сниженной цене. В Минздраве заявили “Ъ”, что комиссия готова вернуться к рассмотрению вопроса «после регламентации применения лекарственного препарата в клинических рекомендациях, разрабатываемых профессиональным сообществом онкологов».

Решение комиссии поднимает вопрос о прозрачности и предсказуемости процесса расширения перечня ЖВНЛП, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов: «Если препарат демонстрирует одновременно высокую клиническую эффективность и потенциальную экономию бюджета, то важно понимать, какие дополнительные факторы становятся определяющими». Господин Власов отметил: пока препарат не включен в ЖНВЛП, доступ к терапии фактически зависит от финансовых возможностей регионов — и лечение превращается в «географию возможностей». Отсутствие препарата в перечне ЖВНЛП значительно ухудшает положение россиянок с раком молочной железы, констатировала в беседе с “Ъ” руководитель «Движения против рака» Галина Маргевич.

Наталья Костарнова