Будет лекарство у Юли Шурековой!

10 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волга» мы рассказали историю 12-летней Юли Шурековой из Ульяновской области («Грустная девочка», Инна Кравченко). У девочки тяжелая эпилепсия, синдром Ретта. Юлю мучают каждодневные эпилептические приступы, девочка разучилась есть самостоятельно, ходить, говорить. Чтобы облегчить ее состояние, нужно дорогое противосудорожное лекарство эпидиолекс — оно не зарегистрировано в России, но разрешено к ввозу и применению. Рады сообщить: вся необходимая сумма (904 134 руб.) собрана. Родители Юли благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юля Шурекова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Юля Шурекова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 июля 10 546 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волга», «Лотос», «Вологда», «Томск» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 22 компании исчерпывающе помогли 55 детям, собрано 27 889 370 руб.