Из свежей почты

Саша Сычугова, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 227 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 33 тыс. руб.

Дочка родилась раньше срока, в год ей диагностировали детский церебральный паралич. С четырех лет Сашу лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в оплате двух курсов помог Русфонд. Интеллект у дочки сохранен, речь развита, но Саша не сидит, не стоит и не ходит без поддержки, себя не обслуживает. После нейрохирургической операции у нее снизилась спастика. Чтобы развить мышцы, улучшить навыки ходьбы, надо продолжить лечение. Но наши скромные доходы не позволяют его оплатить. Любовь Арипова, Владимирская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «В результате лечения у Саши снизился мышечный тонус, улучшилась мелкая моторика, опора на ноги. Восстановительное лечение необходимо продолжать».

Егор Ажажа, 13 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 189 150 руб.

Внимание! Цена лечения 623 150 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 34 тыс. руб.

Егор родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. В полгода губу зашили, затем устранили расщелину нёба. Верхняя челюсть в развитии отставала, зубы росли неровно, не смыкались. С двух лет сына лечат ортодонты, ему провели костную пластику альвеолярного отростка. Но из-за суженной челюсти Егор почти не жует, говорит неразборчиво. Требуется ортодонтическая подготовка к операции на челюстях, а средств для оплаты у нас нет. Анна Ажажа, Кемеровская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Егору необходимо комплексное ортодонтическое лечение с использованием несъемных брекет-аппаратов. Лечение подготовит мальчика к ортогнатической костно-реконструктивной операции на челюстях».

Степа Вдовкин, 6 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 172 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Воронеж» соберут 28 тыс. руб.

Степа родился с укороченными бедрами и большой головой. Врачи выявили несовершенный остеогенез — патологическую хрупкость костей. В два года случились друг за другом три перелома, а в три года после падения сын получил множественные переломы костей головы. С тех пор он проходит курсы терапии в Москве. Сейчас для укрепления костей и профилактики переломов необходимо комплексное лечение. Но оплатить его мы не в состоянии. Светлана Вдовкина, Воронежская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Степе необходимо продолжить курсы терапии в сочетании с физической реабилитацией».

Тимоша Демидов, 3 года, двусторонняя тугоухость, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 198 520 руб.

Внимание! Цена реабилитации 498 520 руб. ООО «Вайнстайл» внесло 20 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 280 тыс. руб.

У сына тугоухость 4-й степени, ему провели кохлеарную имплантацию. Теперь, чтобы Тимоша мог полноценно понимать речь и говорить, требуется долгая работа со специалистами — слухоречевая реабилитация. Первые результаты обнадеживают: удалось запустить речь сына — появились даже фразы из двух слов. Но контакт с окружающими и диалог даются тяжело, общаться Тимоша боится. Занятия нельзя бросать, но их оплата нам не по силам. Помогите! Юлия Демидова, Московская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Мы продолжим с Тимошей работу над пониманием речи, накоплением словарного запаса, развитием собственной связной речи. Занятия помогут социальной адаптации мальчика, подготовке к школе».

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