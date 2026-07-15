Требования оформились в дело

ФАС возбудила антимонопольное дело против «Русала» (MOEX: RUAL). Компанию обвинили в том, что она продавала алюминий российским предприятиям дороже, чем иностранным покупателям. По версии службы, при расчете внутренних цен «Русал» ориентировался на европейский рынок. Однако сейчас российский алюминий поставляется преимущественно в Азию, где цены ниже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В результате отечественным переработчикам приходилось платить за металл больше, чем зарубежным конкурентам. ФАС требовала изменить формулу ценообразования еще весной, но компания этого так и не сделала. Что теперь ей может грозить? Партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко оценивает положение компании как очень серьезное:

«Компания, в отличие от ФАС, действует в реальной рыночной ситуации. То есть она не может себе позволить многие вещи просто потому, что они обусловлены экономически. По сути, весь вопрос сводится к тому, какова будет маржинальность ее деятельности. То есть она может зарабатывать побольше либо работать ближе к нулю.

Сейчас пройдет довольно сложная экспертная процедура, поскольку, когда речь идет о рынках, можно очень по-разному смотреть на одну и ту же ситуацию с этой точки зрения, а также оценивать влияние на рынок и так далее. Это на самом деле очень дискуссионные вопросы. ФАС уже сформировала какое-то свое видение. Сейчас компания защищается, формулирует свою точку зрения и станет обосновывать с помощью экспертов и юристов, почему она действовала таким образом.

Понятно, что бизнес не заявляет ФАС, что не будет делать так, как говорит служба. Конечно, нет, это же госорган. Вместо этого компании отвечают, что они смотрят на ситуацию и ее оценивают определенным образом, ровно так, как и просит регулятор. Поэтому дискуссия, скорее всего, станет крутиться вокруг этого пункта.

При этом санкции в антимонопольной сфере довольно серьезные. Оборотные штрафы могут быть просто огромными, до 15% от оборота компании.

Гипотетически возможны и уголовные статьи, связанные с антимонопольными нарушениями. Так что все будет зависеть от того, в какое из конкретных нарушений ситуация вырулит.

В принципе, ФАС любит поддавливать, так скажем, угрозой уголовного преследования для топ-менеджеров. Поэтому на самом деле это действительно серьезная для "Русала" история».

Компания дважды просила ФАС об отсрочке и обещала представить новую формулу ценообразования. Однако в конце июня подала собственный иск регулятору. Непоследовательные действия могут сыграть против нее, считает адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Оксана Кромская:

«"Русал" несколько раз обращалась в ФАС с ходатайством о продлении срока исполнения предупреждения. И как будто бы из этого следует, что они пытаются его исполнить, но по тем или иным причинам сделать этого не могут. Но потом в картотеке арбитражных дел появляется дело по заявлению самой компании к регулятору, в котором они как раз это предупреждение и обжалуют.

Из этого можно сделать вывод, что они не согласны с теми претензиями, которые служба им предъявила, и, вероятно, будут доказывать, что на самом деле никакого злоупотребления доминирующим положением в данной ситуации нет, как и какого-то навязывания, и цены абсолютно обоснованны.

В случае, если компания не исполняет предупреждение, ФАС обязана возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. И, соответственно, сейчас два самостоятельных трека появятся. Первое — это судебное оспаривание предупреждения. И второе — это уже рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Стандартный срок рассмотрения — три месяца. Но затем такое разбирательство может продлеваться вплоть до девяти месяцев. Антимонопольный орган строго следит за соблюдением сроков, потому что это регламентированная процедура. Конечно, может что-то приостанавливаться, могут назначаться какие-то экспертизы.

В данной ситуации, мне кажется, есть противоречие в поведении компании, когда сначала они обращаются за продлением срока исполнения предупреждения, причем дважды, а под конец этого срока появляется заявление в суд. Возможно, это будет воспринято и регулятором, и судом именно в таком ключе».

По итогам прошлого года «Русал» показал убыток в $455 млн. Впрочем, менеджмент компании надеется, что в 2026-м она снова вернется к прибыльности. Аналитики считают, что на фоне затягивающегося конфликта на Ближнем Востоке цены на алюминий могут вырасти до $4 тыс. за тонну.

Ульяна Горелова