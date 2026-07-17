Еще год назад Настя Калинина из Ярославля могла бегать и гулять с друзьями, петь, танцевать и придумывать сюжеты для фотографий или видеороликов — девочка мечтала стать сценаристом. Сегодня Настя заново учится ходить после тяжелой травмы позвоночника — осложненного перелома шейного позвонка с повреждением спинного мозга. После сложной операции и нескольких курсов реабилитации девочка уже самостоятельно садится, встает, держась за опору, и неуверенно шагает, если рядом идет мама. Но чтобы вновь обрести уверенность в движениях, которую здоровые люди воспринимают как само собой разумеющуюся, восстановительное лечение надо продолжать. На его оплату требуется 1,3 миллиона рублей. Таких денег в семье нет. Нужна наша помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда Настю спрашивают, чего она хочет, о чем мечтает, девочка отвечает, что у нее одно желание — ходить самостоятельно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Когда Настю спрашивают, чего она хочет, о чем мечтает, девочка отвечает, что у нее одно желание — ходить самостоятельно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В один июльский день год назад Настя пошла на прогулку с друзьями. По дороге дети решили заглянуть на территорию недостроенной и брошенной многоэтажки. Место не было огорожено, охраны тоже не было. Родители строго запрещали ходить туда, но, несмотря на запреты, дети пробрались в здание. На территории недостроя Настя оказалась впервые.

— Мы увидели там других ребят, они даже выше забрались,— вспоминает Настя.— Нам стало интересно посмотреть, но было страшновато подниматься, мы остановились на первом этаже.

Девочка решила сделать фотографию из окна первого этажа — оступилась и упала на груду кирпичей и строительного мусора. Сначала ни она, ни ее друзья не поняли, что Настя серьезно травмирована. Она была в сознании, крови не было. Сильно ушиблась, решили подростки. Должно пройти!

— Все было как во сне,— говорит Настя.— Но потом я поняла, что не чувствую ног и рук.

Скорую помощь вызвала знакомая, которая случайно оказалась рядом. Когда мама девочки Елена прибежала на место происшествия, Настю забирала бригада врачей. Девочка уже не могла шевелиться.

— Когда Настя меня увидела, она начала просить прощения,— вспоминает Елена.— Ведь мы много раз говорили: на недострой ходить нельзя, опасно!

Врачи диагностировали у девочки осложненный взрывной перелом четвертого шейного позвонка. Настю отправили в подмосковный детский центр, где нейрохирурги устранили сдавление спинного мозга и зафиксировали позвоночник специальной пластиной.

Врачи советовали не надеяться на чудо: при таких травмах пациенты порой навсегда остаются обездвиженными. Сама Настя, увидев маму после операции, улыбнулась и спросила: «Мама, мы скоро домой, да?»

Девочка была уверена, что немного полежит в больнице и каникулы продолжатся.

Первые дни после операции она не чувствовала тело ниже груди. Но постепенно начала ощущать прикосновения. Зашевелились пальцы правой ноги, затем стала двигаться правая рука. Каждая такая перемена давала надежду и очень радовала.

Восстановительные занятия начались еще в больнице, продолжились и дома. Девочка заново училась садиться, держать ложку. Однако самые заметные изменения произошли после курса лечения в московском центре «Преодоление». Сегодня Настя самостоятельно садится, может встать, держась за опору, есть и одеваться почти без посторонней помощи — не даются только пуговицы. Левая рука и нога пока слабее, чем правые. На улице девочка передвигается в коляске, а дома делает несколько шагов, когда мама ее подстраховывает.

Прошлой осенью Настя вернулась к учебе, уже перешла в восьмой класс. Продолжает общаться с друзьями. А еще она уверена, что обязательно будет ходить. Ее маму больше всего поражает не этот оптимизм, для которого есть основания, а скорее сила духа дочери, проявившийся внутренний стержень. Девочка занимается дома — сама. Иногда это бывает трудно, но стоит Насте заметить результат, как появляются новые силы.

— Если дочка видит, что упражнение помогает, она готова повторять его снова и снова — хоть сто раз,— говорит Елена.

Когда Настю спрашивают, чего она хочет, о чем мечтает, девочка отвечает, что у нее одно желание — ходить самостоятельно:

— Просто хочу идти. Сама идти. Просто идти по улице.

Чтобы это желание сбылось, Насте нужна наша помощь.

Для спасения Насти Калининой не хватает 753 822 руб. Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Настя страдает от последствий перелома шейного отдела позвоночника, полученного в результате травмы. Девочка успешно перенесла операцию, несколько курсов восстановительного лечения дали неплохие результаты, теперь реабилитацию нужно продолжать. На предстоящих курсах мы планируем тренировки, направленные на увеличение двигательной активности и развитие навыков самостоятельного перемещения. Проведем нейропсихологическое тестирование и коррекцию выявленных нарушений. Занятия с эрготерапевтами помогут девочке стать самостоятельнее в быту. Надеемся, мы сможем улучшить состояние Насти». Стоимость реабилитации 1 284 822 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 753 822 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Калинину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Елены Вячеславовны Калининой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Ярославская область