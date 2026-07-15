Режимы страхования промышленных объектов

Базовый режим (от всех рисков)

Зачастую прямо исключает применение, воздействие и падение БПЛА военного назначения и их обломков, срабатывание систем ПВО и падение зенитных ракет, попадание любых видов ракет, снарядов и их осколков.

Режим с оговорками (на покрытие рисков «Терроризм» и «Диверсии»)

Квалификация события по ст. 205 или ст. 281 УК РФ. Существенное значение также имеют: