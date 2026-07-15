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Режимы страхования промышленных объектов

Базовый режим (от всех рисков)

Зачастую прямо исключает применение, воздействие и падение БПЛА военного назначения и их обломков, срабатывание систем ПВО и падение зенитных ракет, попадание любых видов ракет, снарядов и их осколков.

Режим с оговорками (на покрытие рисков «Терроризм» и «Диверсии»)

Квалификация события по ст. 205 или ст. 281 УК РФ. Существенное значение также имеют:

  • размер лимита по оговорке
  • агрегатность лимита (по одному событию, по нескольким событиям)
  • размер франшизы
  • страхование перерывов в производстве
  • Газета «Коммерсантъ» №126 от 16.07.2026, стр. 7
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