Суд отказал в передаче единственного в России частного кладбища муниципалитету
Арбитражный суд Челябинской области полностью отклонил иск региональной прокуратуры, добивавшейся передачи единственного в стране частного кладбища муниципалитету.
Как сообщал “Ъ”, по данным надзора, ООО «Преображенское кладбище» незаконно получило в аренду участки земли возле Челябинска, на которых потом производились захоронения. При этом якобы было нарушено сразу несколько федеральных законов, в том числе «О погребении и похоронном деле», в соответствии с которым подобные услуги отнесены к компетенции муниципалитета. Кроме того, представителям ООО инкриминировался самовольный захват земель, относящихся к лесному фонду.
Представители ООО «Преображенское кладбище», в свою очередь, настаивали на законности своей деятельности, а арендные отношения подтверждали судебным решением, которое никем не было оспорено и вступило в силу. По нему муниципальным властям было предписано передать ООО земли до 2066 года. Какими именно нормами руководствовался арбитраж, полностью отказав в иске прокуратуре, неизвестно. На заседании было оглашено решение без мотивировочной части.
Следует отметить, что иск прокуратуры о расторжении договора аренды земель с ООО вызвал большой общественный резонанс. Дело в том, что на кладбище похоронено более 37 тыс. человек, в том числе 650 погибших в ходе СВО. Матери и родственники военнослужащих, обращаясь к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Александру Гуцану, отмечали, что действия челябинского надзора могут привести к массовым перезахоронениям, а также к тому, что «образцовое место памяти», которым сейчас является Преображенское кладбище, может превратиться в очередной заброшенный муниципальный погост. Родственников погибших, требовавших прекратить проверки и судебные действия против кладбища и его работников, поддержали участники СВО. В прокуратуре же отмечали, что на «функционировании» Преображенского кладбища иск не отразится и что ни о каком «перезахоронении речи не идет».
Подробнее — в материале «А на кладбище неспокойненько».
Практика, когда прокуратура оспаривает передачу земельных участков из муниципальной собственности, особенно под строительство или аренду, довольно распространена. Часто иски касаются ситуаций, когда земли предоставляются без торгов или с нарушением законодательства, например, при изменении вида разрешенного использования. При этом нередко объектами разбирательств становятся участки, уже находящиеся в частной собственности, что поднимает вопрос о балансе частных и публичных интересов в земельных правоотношениях.
Судебные разбирательства, касающиеся использования земли, в частности под кладбища, часто вызывают значительный общественный резонанс. Примером может служить дело о Митрофановском кладбище в Челябинске, где общественники требовали прекратить новые захоронения из-за расположения кладбища в санитарной зоне питьевого водоснабжения. В других случаях прокуратура, как и в ситуации с Преображенским кладбищем, выступает за возврат земель муниципалитету, иногда даже если это означает демонтаж сооружений или пересмотр заключенных договоров, хотя в подобных делах всегда учитывается вопрос о судьбе уже существующих захоронений.