Суд отказал в передаче единственного в России частного кладбища муниципалитету

Арбитражный суд Челябинской области полностью отклонил иск региональной прокуратуры, добивавшейся передачи единственного в стране частного кладбища муниципалитету.

Как сообщал “Ъ”, по данным надзора, ООО «Преображенское кладбище» незаконно получило в аренду участки земли возле Челябинска, на которых потом производились захоронения. При этом якобы было нарушено сразу несколько федеральных законов, в том числе «О погребении и похоронном деле», в соответствии с которым подобные услуги отнесены к компетенции муниципалитета. Кроме того, представителям ООО инкриминировался самовольный захват земель, относящихся к лесному фонду.

Представители ООО «Преображенское кладбище», в свою очередь, настаивали на законности своей деятельности, а арендные отношения подтверждали судебным решением, которое никем не было оспорено и вступило в силу. По нему муниципальным властям было предписано передать ООО земли до 2066 года. Какими именно нормами руководствовался арбитраж, полностью отказав в иске прокуратуре, неизвестно. На заседании было оглашено решение без мотивировочной части.

Следует отметить, что иск прокуратуры о расторжении договора аренды земель с ООО вызвал большой общественный резонанс. Дело в том, что на кладбище похоронено более 37 тыс. человек, в том числе 650 погибших в ходе СВО. Матери и родственники военнослужащих, обращаясь к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Александру Гуцану, отмечали, что действия челябинского надзора могут привести к массовым перезахоронениям, а также к тому, что «образцовое место памяти», которым сейчас является Преображенское кладбище, может превратиться в очередной заброшенный муниципальный погост. Родственников погибших, требовавших прекратить проверки и судебные действия против кладбища и его работников, поддержали участники СВО. В прокуратуре же отмечали, что на «функционировании» Преображенского кладбища иск не отразится и что ни о каком «перезахоронении речи не идет».

Подробнее — в материале «А на кладбище неспокойненько».

Николай Сергеев