Воронежская «Эконива» выплатила 123,9 млн рублей дохода по облигациям

Воронежская структура крупнейшего в РФ производителя сырого молока ГК «Эконива» Штефана Дюра выплатила держателям биржевых облигаций купонный доход за первый купонный период. Как следует из сервера раскрытия информации, его общий объем составил 123,9 млн руб.

Речь идет о процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигациях серии 001Р-01 («фикс»).

Регистрационный номер программы — 4-00261-L-001P-02E от 13 февраля 2026 года.

Выплаты произведены за первый купонный период с 16 марта по 15 апреля этого года. Размер купонного дохода на одну облигацию составил 13,7 руб. Общее количество ценных бумаг выпуска — 9 млн штук.

В марте группа компаний «Эконива» завершила размещение двух выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 млрд руб., в том числе упомянутых 9 млн ценных бумаг по первому выпуску серии «фикс». Облигации номиналом 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу размещались по открытой подписке и включались во второй уровень листинга ПАО «Московская биржа».

Тогда же другая воронежская ГК — «Агроэко» — выплатила держателям биржевых облигаций доход за второй купонный период в размере 137,2 млн руб.

Анна Швечикова