Улицы Ижевска начали очищать от мусора, чтобы вода не скапливалась после ливней

Службы благоустройства Ижевска начали убирать мусор с водопропускных решеток, чтобы не застаивалась вода после прошедших ливней. Об этом сообщает городская администрация.

«Погода сейчас непростая. Дожди не утихают. Городские службы работают в режиме нон-стоп»,— говорится в сообщении. Горожанам порекомендовали избегать глубоких луж, веток и шатких конструкций.

Отметим, что дорогу к одному из жилых комплексов Ижевска — ЖК «Кислород» — затопило после дождей так, что местные жители решили искупаться в образовавшейся луже.

Напомним, ранее в Удмуртии МЧС России прогнозировало нарушения систем жизнеобеспечения от непогоды.