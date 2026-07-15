Улицы Ижевска начали очищать от мусора, чтобы вода не скапливалась после ливней
Службы благоустройства Ижевска начали убирать мусор с водопропускных решеток, чтобы не застаивалась вода после прошедших ливней. Об этом сообщает городская администрация.
«Погода сейчас непростая. Дожди не утихают. Городские службы работают в режиме нон-стоп»,— говорится в сообщении. Горожанам порекомендовали избегать глубоких луж, веток и шатких конструкций.
Отметим, что дорогу к одному из жилых комплексов Ижевска — ЖК «Кислород» — затопило после дождей так, что местные жители решили искупаться в образовавшейся луже.
Напомним, ранее в Удмуртии МЧС России прогнозировало нарушения систем жизнеобеспечения от непогоды.