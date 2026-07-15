Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС России: в Удмуртии из-за непогоды возможно нарушение систем жизнеобеспечения

В Удмуртии 15 июля из-за непогоды есть вероятность нарушения систем жизнеобеспечения населения. Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России, в восьми регионах страны чрезвычайные ситуации могут возникнуть после обрыва линий связи и электропередачи, затруднений с транспортом и подтоплениями.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Из-за непогоды прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с затруднением в работе транспорта и подтоплением пониженных участков местности в Бурятии, Иркутской, Омской, Тюменской областях, Удмуртии, Чеченской Республике, Ингушетии, Крыму и Краснодарском крае»,— пишет информационное агентство.

По данным гидрометцентра Удмуртии, в ближайшие три часа до вечера по республике ожидаются очень сильные дожди и ливни.