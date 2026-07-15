В Marcelo Miracles допустили закрытие бренда из-за топливного кризиса и повесток в военкомат
Основатель бренда уличной одежды Marcelo Miracles Марк Родовский рассказал, что бизнес находится на грани закрытия. Он записал об этом ролик и опубликовал его в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Как рассказал Марк Родовский, за последний год бренд покинули несколько важных сотрудников: менеджер по производству, глава IT-департамента, главный дизайнер — им пришли повестки в военкомат. По словам предпринимателя, в итоге кто-то ушел служить, а кто-то уехал за границу. Сотрудники не успели передать дела, из-за чего выстроенные процессы полностью сохранить не удалось.
Кроме того, основатель Marcelo Miracles рассказал о подорожании логистики и кризисе в индустрии. «Затем начался кризис. Тот самый, который прочувствовали, наверное, все в фэшн-индустрии в конце прошлого года. Мы просели процентов на 30 по продажам как в онлайне, так и в офлайне»,— сказал господин Родовский. Он добавил, что люди больше не могут позволить себе покупать вещи Marcelo Miracles. Количество заказов у бренда не растет, при этом подрядчики «поднимают цены на все практически каждый месяц».
На затратах также сказывается ситуация с топливом в стране, добавил Марк Родовский. «Мы ожидаем подорожание вообще всего, потому что вообще все завязано на бензине»,— сказал он. Предприниматель при этом анонсировал новый релиз Marcelo Miracles, от которого, по словам господина Родовского, «зависит существование бренда в России».
В 2025 году с российского рынка ушли более 10 брендов. В их числе — Incity, Deseo, Ready! Steady! Go!, Etam, I Am Studio, Face Сode, Just Clothes, Yollo. Эксперты связывают это со снижением потребительского спроса, высокими ставками по вкладам и переходом покупателей в онлайн.
В целом, российский fashion-рынок переживает период нестабильности. В 2025 году 28 брендов одежды и обуви, в основном российские, объявили о закрытии. Эксперты связывают такую динамику с падением покупательской способности и активным ростом онлайн-торговли. Например, сеть магазинов бюджетной одежды Modis инициировала процедуру собственного банкротства в начале 2026 года, а владельцы премиального бренда женской одежды N.O.M.I. также столкнулись с исками о банкротстве. В люксовом сегменте уже с 2023 года наблюдаются уходы зарубежных брендов, таких как Louis Vuitton, Fendi, Hermes, которые освобождают помещения для российских марок. Некоторые компании, как Tom Tailor, последовали примеру многих, закрыв часть концептуальных магазинов в 2022 году, но позже снова открыли их.
Ситуация с топливом стала острой с лета прошлого года, когда биржевые и оптовые цены на дизель и бензин выросли, а розничные цены превысили инфляцию. Это привело к решениям правительства о запретах на экспорт нефтепродуктов и пересмотру топливных субсидий. Рост цен на топливо сказывается на различных сферах, например, автошколы уже столкнулись с повышением стоимости занятий. Эта ситуация угрожает повышением инфляции и общим ростом цен на товары и услуги, так как логистика многих отраслей, включая производство и доставку товаров, завязана на стоимости бензина.