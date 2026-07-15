В Marcelo Miracles допустили закрытие бренда из-за топливного кризиса и повесток в военкомат

Основатель бренда уличной одежды Marcelo Miracles Марк Родовский рассказал, что бизнес находится на грани закрытия. Он записал об этом ролик и опубликовал его в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Как рассказал Марк Родовский, за последний год бренд покинули несколько важных сотрудников: менеджер по производству, глава IT-департамента, главный дизайнер — им пришли повестки в военкомат. По словам предпринимателя, в итоге кто-то ушел служить, а кто-то уехал за границу. Сотрудники не успели передать дела, из-за чего выстроенные процессы полностью сохранить не удалось.

Кроме того, основатель Marcelo Miracles рассказал о подорожании логистики и кризисе в индустрии. «Затем начался кризис. Тот самый, который прочувствовали, наверное, все в фэшн-индустрии в конце прошлого года. Мы просели процентов на 30 по продажам как в онлайне, так и в офлайне»,— сказал господин Родовский. Он добавил, что люди больше не могут позволить себе покупать вещи Marcelo Miracles. Количество заказов у бренда не растет, при этом подрядчики «поднимают цены на все практически каждый месяц».

На затратах также сказывается ситуация с топливом в стране, добавил Марк Родовский. «Мы ожидаем подорожание вообще всего, потому что вообще все завязано на бензине»,— сказал он. Предприниматель при этом анонсировал новый релиз Marcelo Miracles, от которого, по словам господина Родовского, «зависит существование бренда в России».

В 2025 году с российского рынка ушли более 10 брендов. В их числе — Incity, Deseo, Ready! Steady! Go!, Etam, I Am Studio, Face Сode, Just Clothes, Yollo. Эксперты связывают это со снижением потребительского спроса, высокими ставками по вкладам и переходом покупателей в онлайн.