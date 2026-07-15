Трамп допустил завершение конфликта на Украине до конца своего президентства

Президент США Дональд Трамп рассказал, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине до конца своих полномочий. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Fox News Трею Ингсту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

«Думаю, да»,— ответил политик на вопрос, завершится ли конфликт до 20 января 2029 года.

Также Дональд Трамп заявил, что российские власти стремятся урегулировать ситуацию. «Я думаю, что он (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) готов заключить сделку. И скоро»,— отметил господин Трамп.

США дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием украинского конфликта, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон будет готов к этому после того, как «решит проблемы» вокруг Персидского залива. За несколько дней до подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном господин Трамп заверил, что возобновит посредничество по Украине по окончании конфликта с Тегераном.