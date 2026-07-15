Трамп допустил завершение конфликта на Украине до конца своего президентства
Президент США Дональд Трамп рассказал, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине до конца своих полномочий. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Fox News Трею Ингсту.
Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / Reuters
«Думаю, да»,— ответил политик на вопрос, завершится ли конфликт до 20 января 2029 года.
Также Дональд Трамп заявил, что российские власти стремятся урегулировать ситуацию. «Я думаю, что он (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) готов заключить сделку. И скоро»,— отметил господин Трамп.
США дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием украинского конфликта, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон будет готов к этому после того, как «решит проблемы» вокруг Персидского залива. За несколько дней до подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном господин Трамп заверил, что возобновит посредничество по Украине по окончании конфликта с Тегераном.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать украинский конфликт, изначально обещая сделать это за "24 часа", но позже корректировал этот срок до "нескольких месяцев" или "полугода". Его подход к урегулированию предполагал переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также давление на обе стороны для достижения сделки. Он также высказывал мнение, что европейские страны не знают, как завершить боевые действия, и подчеркивал, что без его участия мирное урегулирование "не имело бы ни единого шанса".
Несмотря на заявления Трампа о готовности быстро завершить конфликт, Россия не всегда видела основания для немедленных переговоров, указывая на отсутствие готовности Украины к компромиссам. Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин ценит стремление Трампа к разрешению конфликта, но считает, что "за одну ночь" это сделать невозможно из-за глубоких истоков противостояния. При этом Россия заявляла о своей открытости к переговорам по урегулированию, но с учетом первопричин конфликта.